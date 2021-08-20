Галерея ⟩ Традиционный забег, несмотря на дождь, привлек сотню любителей спорта

В этом году ровно 100 участников вышли на трассу в рамках забега Уула - Ротикюла - больше не было допущено из-за ограничений. На обоих стадионах прошли детские забеги.

Местный спортсмен Карл Мяэ (35,22) выиграл забег на 10,6 км, опередив Франко Рейнхольда (37,34) более чем на две минуты. Ольга Андреева (42,49) была самой быстрой из женщин, обойдя Ану Пиироя (44,08).