Галерея ⟩ Традиционный забег, несмотря на дождь, привлек сотню любителей спорта
В шестой раз любители спорта собрались в День восстановления независимости на стадионе школы Уулу , чтобы вместе выйти на арену Раекюла.
В шестой раз любители спорта собрались в День восстановления независимости на стадионе школы Уулу , чтобы вместе выйти на арену Раекюла.
В этом году ровно 100 участников вышли на трассу в рамках забега Уула - Ротикюла - больше не было допущено из-за ограничений. На обоих стадионах прошли детские забеги.
Местный спортсмен Карл Мяэ (35,22) выиграл забег на 10,6 км, опередив Франко Рейнхольда (37,34) более чем на две минуты. Ольга Андреева (42,49) была самой быстрой из женщин, обойдя Ану Пиироя (44,08).
Все результаты можно найти ЗДЕСЬ.