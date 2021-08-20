Президент Кальюлайд: сегодня вокруг нас не менее сложная обстановка, чем 30 лет назад

Иногда нужно, как в Балтийской цепи, взяться за руки с тем, с кем обычно споришь, и просто спасти будущее своих детей. Бороться с изменениями климата так, чтобы в результате развивалась, а не страдала экономика Эстонии. Чтобы сопутствующие изменениям расходы не ложились на тех, кто все это время поддерживал свет в наших домах. Чтобы все дети в Эстонии получали после окончания школы равные условия в нашем обществе независимо от того, на каком языке они говорят дома, как далеко они живут от уездного центра или каково положение и доход их родителей.

Дорогие жители Эстонии!

За 30 лет Эстония добилась многого. Это не само собой разумеющийся факт, а результат политических решений. Эстония не просто вышла на этот уровень, Эстонское государство было выведено на этот уровень сегодняшнего дня. Сегодня мы точно так же должны принимать смелые решения, а не тратить время на то, чтобы цепляться за вчерашние успехи.

Умные и смелые решения необходимы, чтобы мы могли строить Эстонию, где сокращается, а не увеличивается разница между столицей и другими регионами.

Умные и смелые решения необходимы, чтобы ни один выбор идущего в школу ребенка в дальнейшем не ограничивался по причине слабого знания эстонского языка.

Такие решения необходимы, чтобы наша экономика и общество выиграли от зеленого поворота. Это одновременно необходимо и возможно.

А еще умные и смелые решения нужны для того, чтобы мы и в последующие десятилетия могли продолжить историю успеха лучшего в мире цифрового государства, выводя его на новый технологический уровень.

Такие решения поддерживают нашу связь с союзниками и партнерами. Вместе мы сохраним мировой порядок, который защищает право каждого народа формировать свое будущее.

Нам нужные умные и смелые решения, чтобы каждый человек в нашей стране смог по-настоящему почувствовать, что он живет в свободной и заботливой Эстонии, где все имеют равные возможности, независимо от того, представляет ли он в каком-то вопросе большинство или остался в меньшинстве.

Такие решения всегда приходят в горячих спорах. Так и должно быть. Мы справимся с этим, если и в споре будем думать о сути вопроса. Мы сможем привлечь к обсуждению больше людей, если воздержимся от политических притеснений. Снова идеализм, я знаю. Но без идеализма, к сожалению, не построить хорошее, заботливое, смотрящее в будущее и одинаково дорогое для всех государство.

В ходе обсуждений перед принятым 20 августа решением Яак Йыэрюйт сказал: "Спираль истории находится в постоянном движении, и иногда нам удается вновь попасть в то место, где мы находились. Одним из первых принятых в этом зале решений стало решение о сотрудничестве с Конгрессом Эстонии. За этот период во внутренней и внешнеполитической жизни Эстонии произошло много событий.

В сегодняшнем проекте решения, на мой взгляд, виток исторической спирали вернулся на свое место. Боль рождения сегодняшнего решения вновь выражает рождение единодушия в эстонском обществе. Это, на самом деле, единственный и основной компонент, на основании которого можно восстановить государство".

В течение 30 лет в моменты критического выбора нам всегда удавалось это сделать – поверить в то единственное и главное, когда правильное историческое решение зависит от рождения единодушия в обществе. Пусть у нас хватит смелости!