FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel stands in front of a wall with numbers during her visit to the Mathematikum in Giessen, Germany August 19, 2021. Michael Probst/Pool via REUTERS/File Photo ФОТО: POOL

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости освободить оппозиционера Алексея Навального. Прощальный визит Меркель проходит в годовщину отравления политика, пишет Би-би-си.

"Я потребовала освобождения Алексея Навального и подчеркнула, что мы будем дальше следить за этим делом",- сказала Меркель журналистам.

"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения в отношении иностранных партнеров", - заявил в свою очередь российский президент, снова не назвав Навального по имени.

Отвечая на вопрос немецкого журналиста, Путин сказал, что борьба с коррупцией не должна использоваться как инструмент политической борьбы. "Вообще бороться с коррупцией должны люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий для того, чтобы эта борьба была эффективной", - добавил президент.

Немецкий канцлер во время переговоров предложила Владимиру Путину исключить три немецкие НКО из списка нежелательных организаций в России: "Мы разочарованы тем, что в список нежелательных организаций включены три немецкие НКО, которые очень много работы проделали в рамках "Петербургского диалога" для сотрудничества между гражданскими обществами. И хотелось бы узнать, можно ли продолжить эту работу "Петербургского диалога", исключив эти организации из списка", - сказала немецкий канцлер.

"С моей точки зрения, это было бы очень важным знаком", - добавила Меркель.

Основная часть встречи проходила в закрытом формате. Свой визит в Москву канцлер Германии начала с возложения венка к могиле Неизвестного солдата у кремлевской стены.

В предыдущий раз Путин и Меркель лично виделись 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии, а Россию канцлер Германии в последний раз Меркель посещала 11 января того же года.

В годовщину отравления Навального

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее говорил, что поездка в Москву будет проходить в напряженной политической атмосфере.

Визит Меркель к Путину совпадает с первой годовщиной отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который впоследствии лечился в Германии в статусе гостя канцлера.

Германо-российские отношения стали заметно более напряженными из-за российской аннексии Крыма и поддержки сепаратистов в Донбассе, а затем - после того как Меркель, вопреки уверениям Москвы, заявила, что Навальный был отравлен боевым ядом класса "Новичок".

Сразу по возвращении в Москву из Берлина Навальный был задержан и вскоре отправлен в колонию, официально - за уклонение от надзора при отбывании условного срока.

Правительство Ангелы Меркель присоединилось к западным санкциям против России, но не отказалось от планов достройки газопровода "Северный поток-2".