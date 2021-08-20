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  • В Таллинне пропал 40-летний мужчина: последний раз его видели в районе Ротерманни

В Таллинне пропал 40-летний мужчина: последний раз его видели в районе Ротерманни

Яанус ФОТО: PPA

Полиция просит помочь выяснить местонахождение пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса.

Сегодня днем ​​в центр тривоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, который сказал, что Яанус не вернулся домой. В последний раз мужчину видели поздно вечером в таллиннском квартале Ротерманни. Телефон Яануса выключен.

Родственники и полиция опросили друзей и знакомых Яануса, с которыми он мог бы быть, но, к сожалению, никто из них не знает, где находится Яанус. Полиция проверила больницы, но, к сожалению, его до сих пор не нашли. Его описание передано патрулям, которые продолжают поиски.

Яанус около 180 см ростом, среднего телосложения, со светло-коричневыми короткими волосами. На нем бежевые брюки и черная куртка.

Полиция просит любого, кто видел Яануса или имеет информацию о возможном местонахождении этого человека, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112

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