В Таллинне пропал 40-летний мужчина: последний раз его видели в районе Ротерманни
Полиция просит помочь выяснить местонахождение пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса.
Полиция просит помочь выяснить местонахождение пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса.
Сегодня днем в центр тривоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, который сказал, что Яанус не вернулся домой. В последний раз мужчину видели поздно вечером в таллиннском квартале Ротерманни. Телефон Яануса выключен.
Родственники и полиция опросили друзей и знакомых Яануса, с которыми он мог бы быть, но, к сожалению, никто из них не знает, где находится Яанус. Полиция проверила больницы, но, к сожалению, его до сих пор не нашли. Его описание передано патрулям, которые продолжают поиски.
Яанус около 180 см ростом, среднего телосложения, со светло-коричневыми короткими волосами. На нем бежевые брюки и черная куртка.
Полиция просит любого, кто видел Яануса или имеет информацию о возможном местонахождении этого человека, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112