В Таллинне пропал 40-летний мужчина: последний раз его видели в районе Ротерманни

Сегодня днем ​​в центр тривоги поступило сообщение от обеспокоенного члена семьи, который сказал, что Яанус не вернулся домой. В последний раз мужчину видели поздно вечером в таллиннском квартале Ротерманни. Телефон Яануса выключен.

Родственники и полиция опросили друзей и знакомых Яануса, с которыми он мог бы быть, но, к сожалению, никто из них не знает, где находится Яанус. Полиция проверила больницы, но, к сожалению, его до сих пор не нашли. Его описание передано патрулям, которые продолжают поиски.