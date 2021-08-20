Глава "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер госпитализирован

Пресс-секретарь партии Карл Сандер Казе подтвердил Postimees, что Сеэдер находится в больнице, но добавил, что в данный момент не может поделиться дополнительной информацией.

Однако Казе скахад, что разговаривал с ним по телефону час назад. «Когда мы сможем сказать что-то более конкретное, мы дадим знать».