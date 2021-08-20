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Глава "Отечества" Хелир-Вальдор Сеэдер госпитализирован

Helir-Valdor Seeder. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Председатель партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер находится в больнице, сообщает Postimees.

Пресс-секретарь партии Карл Сандер Казе подтвердил Postimees, что Сеэдер находится в больнице, но добавил, что в данный момент не может поделиться дополнительной информацией.

Однако Казе скахад, что разговаривал с ним по телефону час назад. «Когда мы сможем сказать что-то более конкретное, мы дадим знать».

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