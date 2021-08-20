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Историческое решение: Финляндия отправляет военных в Афганистан

Finnish President Sauli Niinistö attends a panel discussion during the 55th Munich Security Conference in Munich, southern Germany, on February 16, 2019. - The 2019 edition of the Munich Security Conference (MSC) takes place from February 15 to 17, 2019. (Photo by Christof STACHE / AFP) ФОТО: CHRISTOF STACHE / AFP

Ранее сегодня отправка военных получила широкую поддержку в парламенте. Финский парламент прервал летние каникулы для проведения пленарного заседания, пишет портал YLE.

Президент республики Саули Ниинистё одобрил предложение правительства об отправке военных в Афганистан.

Финляндия направит группу военнослужащих Оборонительных сил в район аэропорта Кабула в Афганистане для обеспечения безопасности и поддержки операции по эвакуации финнов.

По предварительной информации, количество военных исчисляется десятками. Некоторые из них служили в операции по урегулированию кризиса в Афганистане.

Решение было принято на внеочередном заседании Госсовета, после чего утверждено президентом.

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