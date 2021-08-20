Историческое решение: Финляндия отправляет военных в Афганистан
Ранее сегодня отправка военных получила широкую поддержку в парламенте. Финский парламент прервал летние каникулы для проведения пленарного заседания, пишет портал YLE.
Ранее сегодня отправка военных получила широкую поддержку в парламенте. Финский парламент прервал летние каникулы для проведения пленарного заседания, пишет портал YLE.
Президент республики Саули Ниинистё одобрил предложение правительства об отправке военных в Афганистан.
Финляндия направит группу военнослужащих Оборонительных сил в район аэропорта Кабула в Афганистане для обеспечения безопасности и поддержки операции по эвакуации финнов.
По предварительной информации, количество военных исчисляется десятками. Некоторые из них служили в операции по урегулированию кризиса в Афганистане.
Решение было принято на внеочередном заседании Госсовета, после чего утверждено президентом.