Ryanair ввел санкции против клиентов известного поисковика авиабилетов

Авиакомпания больше не будет пускать в самолет тех клиентов, которые предъявят предоставленные Kiwi.com посадочные талоны. С 18 августа Ryanair начал называть их «фейковыми».

Санкции лоукостер объяснил тем, что текущая процедура выпуска посадочных талонов, которую использует поисковик авиабилетов, проходит без соблюдения протоколов безопасности Ryanair.

После покупки билетов Ryanair на Kiwi.com поисковик не предоставляет информацию о номере бронирования и электронном адресе, на который оформлен билет, и проводит процедуру регистрации на рейс самостоятельно.

Из-за этого пассажир, который купил билет не напрямую в авиакомпании, не может пройти регистрацию и получить посадочный талон на сайте Ryanair.