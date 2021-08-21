"Дождь" и "Важные истории" признаны в России СМИ-иноагентами

Соответствующие записи появились в пятницу в реестре министерства.

Также к иноагентам причислили семь человек. Это Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое - лауреаты Пулитцеровской премии), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко заявил, что канал не уведомляли о внесении в реестр СМИ-иноагентов.

"Об этом я узнал от вас, нас никто ни о чем не уведомлял", - сказал он.

"Дождь" - телеканал, ранее вещавший в эфире, а в настоящее время ведущий вещание через интернет.