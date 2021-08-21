Коронавирус выявлен у 221 жителя Эстонии

Среди новых заразившихся 84,2% не прошли вакцинацию, у 15,8% курс вакцинации был завершен. Среди госпитализированных людей 80,6% не были вакцинированы.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 87 человек. Из них 73 новых случая приходятся на Таллинн. В Тартумаа зафиксировано 31, в Вырумаа - 16, Пярнумаа — 15, Ида-Вирумаа — 14, Пыльвамаа — 11, Йыгевамаа — 10, Валгамаа — 8, на Сааремаа - 6, Рапламаа — 5, в Ляэнемаа и Ляэне-Вирумаа — по четыре, Вильяндимаа — три, Хийумаа и Ярвамаа — по два. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 283,2 случая на 100 000 человек.

За сутки открыли 15 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 98 пациентов. Из них 79 человек (80,6%) не были вакцинированы. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 66 лет, и среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, 61 человек (62,2%) старше 60 лет. За последние сутки смертей не было.

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 704 886 человек, из которых у 609 495 человека курс вакцинации завершен. В течение суток было введено 1433 доз вакцины. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 60 лет составляет 70,2%. Более 65% людей в возрасте 60+ были вакцинированы во всех уездах, кроме жителей Харьюмаа (63,3%) и Ида-Вирумаа (45,2%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).