ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Кто правит Афганистаном?
После побега президента Ашрафа Гани лидер Талибана Абдул Гани Барадар занял его должность в Кабуле. Но есть и другие претенденты на власть талибов, пишет Postimees.
После побега президента Ашрафа Гани лидер Талибана Абдул Гани Барадар занял его должность в Кабуле. Но есть и другие претенденты на власть талибов, пишет Postimees.
Прошло несколько дней после падения Кабула, прежде чем было наконец раскрыто местонахождение президента Ашрафа Гани (72 года). Выяснилось, что капитан, первым сбежавший с корабля из страха перед линчеванием, добился временного статуса беженца в Объединенных Арабских Эмиратах.