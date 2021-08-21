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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Кто правит Афганистаном?

Бывший президент Ашраф Гани и один из лидеров Талибана Абдул Гани Барадар. ФОТО: Johan Elm

После побега президента Ашрафа Гани лидер Талибана Абдул Гани Барадар занял его должность в Кабуле. Но есть и другие претенденты на власть талибов, пишет Postimees

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Прошло несколько дней после падения Кабула, прежде чем было наконец раскрыто местонахождение президента Ашрафа Гани (72 года). Выяснилось, что капитан, первым сбежавший с корабля из страха перед линчеванием, добился временного статуса беженца в Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент Гани не сказал ничего, что могло бы служить ориентиром для его брошенных людей, которые, вероятно, ненавидели его еще до падения столицы. Он лишь опроверг слухи, распространенные российским посольством о большом количестве наличных денег, которые он взял с собой в изгнание, и пообещал вернуться как можно скорее.

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