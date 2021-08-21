Странное убийство в Вильяндимаа: порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере
Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, ее искали в течение недели. В конце концов, случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень. Убийцу — 28-летнего Райдо – нашли быстро, но до сих пор, из-за закрытого судебного заседания, общественность не знает об обстоятельствах, которые привели к тому, что, казалось бы, порядочный отец семейства пошел на столь тяжкое преступление, пишет Postimees.