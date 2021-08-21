Странное убийство в Вильяндимаа: порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере

В тот роковой день 27 августа 2019 года Алли (имя жертвы изменено - прим.ред.) готовила дома салат с мамой, а потом на автобусе поехала к стоматологу за дюжину километров. День Райдо тоже начался нормально: утром он отвел ребенка в детский сад, оттуда мужчина поехал на работу в Вильяндиский уезд, после чего заехал и на свой хутор. «Алли позвонила после удаления зуба и сказала, что с ней все в порядке, и она успеет зайти в магазин», - рассказала ее мать. Второй и последний раз мать говорила с дочерью, когда та уже была в магазине. Тогда все было в порядке.