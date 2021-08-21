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  • Странное убийство в Вильяндимаа: порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере

Странное убийство в Вильяндимаа: порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере

Райдо Пильв на заправке после того, как избавился от трупа. ФОТО: Turvakaamera

Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, ее искали в течение недели. В конце концов, случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень. Убийцу — 28-летнего Райдо – нашли быстро, но до сих пор, из-за закрытого судебного заседания, общественность не знает об обстоятельствах, которые привели к тому, что, казалось бы, порядочный отец семейства пошел на столь тяжкое преступление, пишет Postimees.

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В тот роковой день 27 августа 2019 года Алли (имя жертвы изменено - прим.ред.) готовила дома салат с мамой, а потом на автобусе поехала к стоматологу за дюжину километров. День Райдо тоже начался нормально: утром он отвел ребенка в детский сад, оттуда мужчина поехал на работу в Вильяндиский уезд, после чего заехал и на свой хутор. «Алли позвонила после удаления зуба и сказала, что с ней все в порядке, и она успеет зайти в магазин», - рассказала ее мать. Второй и последний раз мать говорила с дочерью, когда та уже была в магазине. Тогда все было в порядке.

Последний кадр, на котором была запечатлена Алли. ФОТО: Kohtutoimik

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