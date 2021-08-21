В Пыхья-Таллинне открывается обновленный парк Казе
В полдень воскресенья, 22 августа, в Пыхья-Таллинне начнется KopliFest. На фестивале будет открыт и обновленный парк Казе.
В полдень воскресенья, 22 августа, в Пыхья-Таллинне начнется KopliFest. На фестивале будет открыт и обновленный парк Казе.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, который примет участие в мероприятии открытия реконструированного парка Казе, это место станет зеленой жемчужиной не только Пыхья-Таллинна, но и всего города.
«При проектировании парка Казе преследовалась цель сохранить ценную природную среду в максимально возможном объеме. Тем не менее, парк обзавелся новой инфраструктурой, а также были созданы разнообразные возможности для проведения досуга. Будучи городом с зеленым стилем мышления, мы стремимся к тому, чтобы человеческая деятельность находилась в балансе с окружающей средой, и горожане смогли наслаждаться природой и в будущем», - сказал Кылварт, добавив, что к осени в Пыхья-Таллинне после реконструкции откроется еще один парк – Сюста, в ходе обновления которого была сохранена практически вся природная среда.
Работы по реконструкции парка Казе начались в сентябре прошлого года. Работы велись на территории 7,2 га, расположенной между улицами Копли, Малева, Сепа и Кильби.
Большой ценностью природного парка Казе являются валуны, самых крупный из которых имеет высоту более двух метров и диаметр четыре метра, а также сохранившееся со времен ледникового периода естественное валунное поле, взятое под охрану. При реновации парка большинство валунов остались на своем месте, на зеленые зоны парка были перенесены только передвигаемые камни.
В парке появились асфальтированные дорожки шириной 2-3 метра и покрытые гранитной крошкой тропы шириной 0,5-2,5 м. Дорожки были проложены по существующим тропам. Построена пешеходная дорожка между улицами Сепа и Малева, на которой обустроены два новых железнодорожных перехода. В парке установлено светодиодное освещение.
В центре парка разместилась площадка для проведения мероприятий и концертов. По всему парку обустроены площадки с различными аттракционами, среди которых уличные тренажеры, детские городки, столы для тенниса, а также скейтпарк. В северной части парка расположены две огороженные площадки для выгула собак.
Заказчик работ по реконструкции парка Казе – Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, проектировщик - Roadplan OÜ, разработка ландшафтной архитектуры - AB Artes Terrae OÜ, строительное предприятие - Tallinna Teede AS, надзор собственника - TPJ Inseneribüroo OÜ. Работы обошлись в 1,4 млн евро.
Программа двойного праздника - открытия парка Казе и фестиваля KopliFest - охватит и другие места района – Коплиское трамвайное депо, а также территорию молодежного центра Пыхья-Таллинна и Коплиского народного дома. В 17.00 на сцене парка Казе выступит ансамбль фольклорной музыки «Свята Ватра».
Таллинн является одним из четырех финалистов конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2023. Город поставил перед собой цель внедрять зеленую концепцию во всех сферах - для того, чтобы стать зеленым городом с благоприятной средой.