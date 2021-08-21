Украина и Россия расширили санкции друг против друга

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что санкции введены против шести физических лиц, а также против следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю и еще против 12 юридических лиц, среди которых телеканалы, информагентства и интернет-издания, пишет DW. "Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии", - пояснили в ведомстве.

Ранее Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предложило ввести два пакета санкций в отношении российских граждан. Штрафные меры предлагалось применить, в частности, против 18 физлиц, ответственных за "преследование общины Православной церкви Украины в Крыму". В черный список также попали 52 россиянина, имеющие "непосредственное отношение" к "противоправному преследованию гражданского населения" на полуострове.

Ответные санкции России

Россия в ответ расширила санкции против Украины, введя санкции, в частности, против секретаря СНБО Данилова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Всего штрафные меры введены против 73 украинцев. Помимо Кулебы, Данилова и главы Счетной палаты Украины Валерия Пацкана, в перечень вошли уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова, депутат Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, бывший депутат Надежда Савченко и другие.

В общей сложности в санкционном списке России теперь числятся 922 украинца. Прошлый раз власти России расширяли санкционный список против Украины в декабре 2020 года. Тогда в нем стали значиться уже 849 человека. В обновленны штрафной список попали, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый замспикера Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

В феврале 2021 года правительство России расширило санкционный список украинских компаний. В настоящее время в нем числятся 84 организации.

Санкции Киева за аннексированный Крым и дестабилизацию востока Украины