Украина и Россия расширили санкции друг против друга
Украина расширила санкции против России, введя ограничительные меры против россиян, которых она считает причастными к преследованию граждан в аннексированном Крыму, а также против ряда СМИ, зарегистрированных в Крыму и в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республиках". "Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской областях", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вечером в пятницу, 20 августа.