Тревожно: началось разбазаривание пенсионных накоплений?

Индикатор чувства уверенности потребителей в июле был самым высоким за весь период пандемии коронавируса (-8), о чем, кроме прочего, свидетельствует и то, что люди нацелены приобретать больше товаров длительного пользования. При этом, однако, планы покупки недвижимости или улучшения жилищных условий за последние месяцы не изменились.

«Скачок совершила вера в повышение цен, в то же время люди планируют приобретать больше товаров длительного пользования, прогнозируя при этом сокращение собственных накоплений», – пояснил он.

«Создается впечатление, что началось разбазаривание пенсионных накоплений. Люди ожидают повышения цен, планируют больше прежнего потреблять, и сами предвещают, что их сбережения сократятся. Вот-вот начнется праздник для магазинов электроники и мебели», — считает Сооман.