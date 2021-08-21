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Тревожно: началось разбазаривание пенсионных накоплений?

Старики. Иллюстративное фото. ФОТО: Internet

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что составляемый Институтом конъюнктуры барометр чувства уверенности потребителей весьма противоречив.

Индикатор чувства уверенности потребителей в июле был самым высоким за весь период пандемии коронавируса (-8), о чем, кроме прочего, свидетельствует и то, что люди нацелены приобретать больше товаров длительного пользования. При этом, однако, планы покупки недвижимости или улучшения жилищных условий за последние месяцы не изменились.

«Скачок совершила вера в повышение цен, в то же время люди планируют приобретать больше товаров длительного пользования, прогнозируя при этом сокращение собственных накоплений», – пояснил он.

«Создается впечатление, что началось разбазаривание пенсионных накоплений. Люди ожидают повышения цен, планируют больше прежнего потреблять, и сами предвещают, что их сбережения сократятся. Вот-вот начнется праздник для магазинов электроники и мебели», — считает Сооман.

«Однако, как мы уже прогнозировали еще весной и о чем свидетельствует также и последнее исследование – похоже, что изымаемые из пенсионных фондов пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости. Таким образом, какие бы изменения ни происходили с рынком недвижимости в нынешние переменчивые времена, нет ощущения, что пенсионеры оказывают на него чрезмерное влияние», – добавил Сооман.

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