Тревожно: началось разбазаривание пенсионных накоплений?
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что составляемый Институтом конъюнктуры барометр чувства уверенности потребителей весьма противоречив.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что составляемый Институтом конъюнктуры барометр чувства уверенности потребителей весьма противоречив.
Индикатор чувства уверенности потребителей в июле был самым высоким за весь период пандемии коронавируса (-8), о чем, кроме прочего, свидетельствует и то, что люди нацелены приобретать больше товаров длительного пользования. При этом, однако, планы покупки недвижимости или улучшения жилищных условий за последние месяцы не изменились.
«Скачок совершила вера в повышение цен, в то же время люди планируют приобретать больше товаров длительного пользования, прогнозируя при этом сокращение собственных накоплений», – пояснил он.
«Однако, как мы уже прогнозировали еще весной и о чем свидетельствует также и последнее исследование – похоже, что изымаемые из пенсионных фондов пенсионные накопления обходят стороной сектор недвижимости. Таким образом, какие бы изменения ни происходили с рынком недвижимости в нынешние переменчивые времена, нет ощущения, что пенсионеры оказывают на него чрезмерное влияние», – добавил Сооман.