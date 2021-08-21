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Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией, опасаясь возможного наплыва мигрантов из Афганистана, пишет Би-би-си.

«Мы не можем пассивно ждать возможных последствий, - заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис во время визита в регион Эврос в пятницу. - Наши границы останутся неприкосновенными».

Ранее Турция призвала европейские страны позаботиться об афганских мигрантах.

В телефонном разговоре с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что резкое увеличение числа людей, покидающих Афганистан, может стать серьезной проблемой для всех.

«Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране», - заявил Эрдоган.

Быстрый захват Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в России как террористическая организация) вынудил многих афганцев покинуть страну, в том числе нелегально.

По словам Хрисохоидиса, афганский кризис создал новые предпосылки для увеличения потока нелегальных мигрантов в Европу.

Греческий форпост

В 2015 году Греция первой из стран Евросоюза столкнулась с миграционным кризисом, когда более миллиона человек, спасающихся от войны на Ближнем Востоке, перебрались из Турции в ЕС.

Большинство беженцев уехало дальше на север в другие страны Европы, но около 60 тысяч человек остались в Греции.

Сейчас греческие власти предупреждают, что готовы отправить обратно всех афганцев, которые попытаются нелегально проникнуть в страну.

В прошлом году Афины временно заблокировали подачу заявлений о предоставлении убежища, после того как Эрдоган заявил, что Турция открыла мигрантам двери для въезда в ЕС.