Мрачный прогноз: цены растут, но на тысячи квартир в Таллинне этот рост не распространяется
Хотя квартиры продаются на рынке недвижимости Таллинна уже восемь столетий, есть среди них и самые несчастливые объекты. Что имеется в виду?
Хотя квартиры продаются на рынке недвижимости Таллинна уже восемь столетий, есть среди них и самые несчастливые объекты. Что имеется в виду?
«Статистика предложений ясно показывает: самое плачевное положение на рынке недвижимости занимают квартиры в домах, построенных в 1963-1993 годах, — ответил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. – Цена квадратного метра таких квартир ниже, причем уменьшение цены может составить до 880 евро за квадратный метр, что еще не предел, так как месторасположение и состояние могут сделать цену еще более низкой».
Кроме этих трех неудачных десятилетий на рыночную стоимость наиболее негативно влияет расположение на 8-9 этажах, которое в среднем уменьшает цену еще на 760 евро за квадратный метр, и плохое состояние (минус 750 евро / м2). Далее следует местонахождение в Ласнамяэ (минус 640 евро / м2) и энергетическая маркировка D или E (минус 570 евро / м2).
А конкретно, в среднем это двух- или трехкомнатная квартира на четвертом-пятом этажах площадью 55 м2. «Сейчас подобные объекты выставлены на продажу по средней цене 82 000 евро, но средняя реальная цена сделки, скорее всего, на несколько тысяч ниже», — уточнил Саксинг.