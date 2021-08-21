Мрачный прогноз: цены растут, но на тысячи квартир в Таллинне этот рост не распространяется

«Статистика предложений ясно показывает: самое плачевное положение на рынке недвижимости занимают квартиры в домах, построенных в 1963-1993 годах, — ответил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. – Цена квадратного метра таких квартир ниже, причем уменьшение цены может составить до 880 евро за квадратный метр, что еще не предел, так как месторасположение и состояние могут сделать цену еще более низкой».

Кроме этих трех неудачных десятилетий на рыночную стоимость наиболее негативно влияет расположение на 8-9 этажах, которое в среднем уменьшает цену еще на 760 евро за квадратный метр, и плохое состояние (минус 750 евро / м2). Далее следует местонахождение в Ласнамяэ (минус 640 евро / м2) и энергетическая маркировка D или E (минус 570 евро / м2).

«Если мы представим себе среднестатистическую квартиру со всеми этими минусами, то получим квартиру в Ласнамяэ в старом девятиэтажном панельном доме, — отметил Саксинг. — Часто это квартиры, оставшиеся от стариков, их много, но они никому не нужны. Их покупают, но от безвыходности».