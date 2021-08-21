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Итальянские военные эвакуировали из Кабула около тысячи афганцев

Люди в Кабуле. Иллюстративное фото. ФОТО: EPA/STRINGER

Около тысячи граждан Афганистана эвакуированы за прошедшие пять дней из Кабула на итальянских самолетах, сообщило в субботу Associated Press со ссылкой на министерство обороны Италии.

По данным ведомства, лишь в субботу в Рим прибыли два борта из Эль-Кувейта, который итальянцы используют в качестве транзитного аэропорта для рейсов из Кабула. На этих самолетах в Италию прибыли 207 афганцев.

Всего эвакуацию людей из Кабула обеспечивают более 1,5 тыс. итальянских военнослужащих и четыре самолета С-130, которые доставляют эвакуированных в Кувейт. Оттуда на четырех самолетах КС767 их вывозят в Италию.

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