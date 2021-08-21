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Ливень в Хельсинки: водой затопило подвалы домов и торговые помещения

Ливень. Фото иллюстративное. ФОТО: Tairo Lutter

В субботу утром все ресурсы службы спасения Хельсинки были направлены на устранение последствий грозы, пишет Yle.

Из-за сильного ливня вода попала в подвалы частных домов и в несколько коммерческих помещений. Затопило также многие дороги и стройплощадки.

Спасатели занимались выкачкой воды, в том числе, в помещении кинотеатра Finnkino в районе Итякескус и в офисном здании Каллио.

Кроме того, удар молнии отключил ТЭЦ по всему городу примерно на час.

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