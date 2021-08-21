Ливень в Хельсинки: водой затопило подвалы домов и торговые помещения

Из-за сильного ливня вода попала в подвалы частных домов и в несколько коммерческих помещений. Затопило также многие дороги и стройплощадки.

Спасатели занимались выкачкой воды, в том числе, в помещении кинотеатра Finnkino в районе Итякескус и в офисном здании Каллио.