Ливень в Хельсинки: водой затопило подвалы домов и торговые помещения
В субботу утром все ресурсы службы спасения Хельсинки были направлены на устранение последствий грозы, пишет Yle.
В субботу утром все ресурсы службы спасения Хельсинки были направлены на устранение последствий грозы, пишет Yle.
Из-за сильного ливня вода попала в подвалы частных домов и в несколько коммерческих помещений. Затопило также многие дороги и стройплощадки.
Спасатели занимались выкачкой воды, в том числе, в помещении кинотеатра Finnkino в районе Итякескус и в офисном здании Каллио.
Кроме того, удар молнии отключил ТЭЦ по всему городу примерно на час.