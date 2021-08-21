Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

В свою очередь, информированный источник сообщил, что посадка прошла штатно, пишет "Интерфакс".

Во время выполнения рейса SU 6416 Волгоград - Москва у самолета Supejet-100 сработал датчик системы кондиционирования, сообщил представитель авиакомпании "Россия". Борт совершил посадку в 14:27.