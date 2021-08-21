Картина дня: мрачные прогнозы риелторов, странное убийство и госпитализация Арнольда Рюйтеля

Странное убийство в Вильяндимаа: порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере

Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, ее искали в течение недели. В конце концов, случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке был огромный камень. Убийцу — 28-летнего Райдо – нашли быстро, но до сих пор, из-за закрытого судебного заседания, общественность не знает об обстоятельствах, которые привели к тому, что, казалось бы, порядочный отец семейства пошел на столь тяжкое преступление. Читать далее...

Оплошность в холодильной камере вызвала путаницу в графике вакцинации детей

Неисправность холодильной камеры Департамента здравоохранения и непригодность хранимых там вакцин вызвали волну беспокойства среди семейных врачей и родителей, которая ощущаются до сих пор, подтвердила представитель ассоциации семейных врачей Марье Оона. Читать далее...

Эксперт: уверенные в скором наступлении инфляции продавцы недвижимости взвинчивают цены

Несмотря на то, что в летние месяцы количество сделок с квартирной собственностью оставалось умеренным, собственники жилья вновь начали безудержно повышать цены, объясняя это пенсионной реформой, предстоящей мегаинфляцией и колоссальным объемом появившихся в обороте денег: печатный станок работает в полную силу, считают они. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 221 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3115 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 221, то есть 7,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Первые сто вакцинированных в воскресенье и понедельник получат подарочные карты

На этой неделе при поддержке союза торговцев Эстонии была начата кампания по вакцинации возле торговых центров. По состоянию на вечер пятницы было провакцинировано 844 человек и в воскресенье вакцинационный автобус будет находиться перед торговым центром Ülemiste, где первые сто вакцинированных, как в воскресенье, так и в понедельник получат подарочные карты торгового центра Ülemiste в размере 10 евро. Читать далее...

Арнольд Рюйтель был госпитализирован

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель вчера почувствовал себя плохо на мероприятии в честь 30-й годовщины восстановления независимости в Таллинне и был доставлен в больницу для проверки здоровья. Читать далее...

Школьные медсестры обратились к родителям и детям с важным заявлением

В эти и следующие выходные почти 50 школьных медсестер в школах Таллинна помогут с вакцинацией против Covid-19. На вакцинацию приглашаются ученики в возрасте от 12 лет и их семьи. Вакцинироваться также смогут и все остальные желающие. За выходные команда вакцинации готова сделать 3000 прививок. Читать далее...

Деньги второй пенсионной ступени уже устремились на рынок недвижимости

В сентябре вступит в силу пенсионная реформа, и деньги, собранные во II пенсионной ступени, будут зачислены на счета решивших расстаться с накоплениями такого рода. На смену II ступени приходит следующая - ступень вложений освободившихся средств в недвижимость. Читать далее...

Мрачный прогноз: цены растут, но на тысячи квартир в Таллинне этот рост не распространяется