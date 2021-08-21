"Адекватные русские?" - дискуссия о СМИ в Латвии

Время дискуссии: 21 августа с 17:00 до 18:00

Это дискуссия профессиональных журналистов русскоязычных СМИ в Латвии и Эстонии о том:

- есть ли спрос на русскоязычные медиа в Латвии,

- каким видится их будущее,

- какую позицию занимает государство в этом вопросе,

- как/почему кризис Covid-19 показал, что власти не могут достучаться до русскоговорящей аудитории,

- что показывает опыт в соседней Эстонии?

Модератор дискуссии Эрика Сташкевич, заместитель главного редактора RUS TVNET, автор и ведущая дискуссионной передачи "Кто вам платит?" на rus.tvnet.lv.

В дискуссии также принимают участие:

Олеся Лагашина - главный редактор эстонского новостного портала Rus.Postimees.

За свою журналистскую карьеру успела поработать в газете, на телевидении и эпизодически на радио, преподавала журналистику в университете, сейчас совмещает руководство порталом и работу телеведущей.

Вадим Радионов - журналист, автор YouTube-канала "И Грянул Грэм".

YouTube-канал "И Грянул Грэм" получил серебряную кнопку YouTube и вошел в ТОП-10 в Беларуси в сегменте независимых информационных каналов. Радионов работал в газете, на радио и ТВ. Был заместителем главного редактора радио Baltkom. Вел репортажи из Чернобыля, Туркменистана, Ближнего Востока и Северной Африки. Поднимался на действующие вулканы Гватемалы и проехал США с востока на запад. Сегодня неважно, где ты находишься географически, важно, какой контент производишь.

Екатерина Сафронова - главный редактор Русского вещания LTV7.

Екатерина Сафронова в журналистике с 2002 года. Несколько лет проработала в печатных СМИ, затем выпускающим новостным редактором на TV5. В 2010 году пришла на радио Baltkom, где в отделе информации проработала почти 4,5 года. С 2014 года работает на Латвийском телевидении - начинала ведущей и редактором новостей Русского вещания LTV7. Последние пять лет - главный редактор Русского вещания LTV7.

Инна Плавока - создатель и главный редактор CHAYKA.LV.

Инна Плавока в СМИ с 1998 года. Начиная карьеру с рекламного агента, постепенно поднялась до директора и главного редактора газеты и телевизионной службы новостей. Три года назад, летом 2018 года, она все бросила и создала портал Chayka.lv, который сегодня занимает третью позицию в рейтинге русскоязычных СМИ Даугавпилса.

Галерея: "Адекватные русские?*" - дискуссия TVNET GRUPA о СМИ в Латвии