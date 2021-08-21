Теневая сторона электросамокатов: сломанные кости и пьяные водители

Представитель Tuul добавляет, что поддерживает строительство новых велодорожек, чтобы самокаты тоже могли безопасно перемещаться по ним. «Однако это можно сделать только в том случае, если будут обеспечены соответствующие меры безопасности, четкие ограждения и разметка, а кроме того велосипедные дорожки будут достаточно четко отделены от четырехколесных участников движения, то есть автомобилей», - сказала Мерисалу.

Как Bolt, так и Tuul подтверждают, что операторы скутеров вместе с полицией и муниципалитетами организовали летом несколько дней безопасности и активно участвуют в профилактических работах: на электросамокаты наклеиваются наклейки безопасности, рекламируются шлемы, ведется сотрудничество с департаментами и волостями.

Как Bolt, так и Tuul подтверждают, что операторы скутеров вместе с полицией и муниципалитетами организовали несколько дней безопасности летом и активно участвуют в профилактических работах: на электросамокаты наклеиваются наклейки безопасности, рекламируются шлемы, разработка и сотрудничество с агентствами и муниципалитетов.

Честное признание: «Удобно пить пиво»

Появление на улице скутеров Bolt и Tuule вызывает у многих интерес к покупке личного электросамоката. Несколько продавцов электросамокатов подтвердили Postimees, что продажи значительно выросли и, похоже, в ближайшее время не уменьшатся. В то время как некоторым продавцам прямо признавались, что на электросамокатах удобно пить пиво и кататься без забот, другие считают, что значительная часть пассажиров не соблюдает основные правила дорожного движения и избегает использования оборудования для обеспечения безопасности.

«Видно, что ни люди, ни инфраструктура не были готовы к появлению электросамокатов, - сказал представитель Ecoscooter Eesti Серго Борисенко, который считает, что рост числа несчастных случаев печален, но также неизбежен. - В плане аварий может быть тревожным тот факт, что иногда пытаются списать вину на неисправность транспортного средства, а не безрассудство участника дорожного движения».

По его словам, ситуация могла бы улучишься, если бы люди стали более осведомленными об опасности и принимали во внимание окружающих при вождении.

Член правления Voltride OÜ Маргус Двиньянинов предположил, что самый простой способ обеспечить безопасность - надевать шлем при езде на электросамокате и выбирать безопасный стиль вождения. «В наше время часто видно, как ездят взрослые - газ в пол, мимо людей, которые даже не подозревают, что стокилограммовый человек проезжает мимо них на электросамокате со скоростью 25 км/ч. Достаточно одного случайного шага, и самокат и пешеход столкнутся друг с другом», - сказал он.