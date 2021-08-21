Сб, 21.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Теневая сторона электросамокатов: сломанные кости и пьяные водители

Теневая сторона электросамокатов: сломанные кости и пьяные водители

  • Многие попавшие в ДТП водители самокатов были нетрезвы
  • Операторы компаний аренды самокатов призывают к разумному вождению
  • Обязательного страхования самокатов нет
Marie Põdra on elektitõuksiga kukkunud kaks korda. Esimesel korral ei töötanud korralikult pidur, teisel gaasipedaal. ФОТО: Margus Ansu

Несколько лет назад у горожан появилась беспрецедентная возможность: зачем ходить пешком, если можно пользоваться электросамокатом? Проблема, правда, заключается в том, что зачастую пользователи ездят на самокатах в нетрезвом виде, вдвоем или даже посреди дороги, пишет Postimees.

Пользователи удобного и популярного средства передвижения доставляют много работы полиции и отделениям неотложной медицинской помощи, куда любители езды на электросамокатах попадают буквально каждый день.

Костыли и навечные шрамы

Мари Пыдра падала с самоката несколько раз. Однажды должным образом не сработал тормоз. «Передо мной ехали три велосипедиста. Я позвонила в звонок, на что один из них развернулся передо мной крест-накрест. Скорость была около 17 км/ч. Я нажала на тормоз, но он не сработал. Я не хотел врезаться в велосипедиста, поэтому повернула к бордюру и упала на руку и колено», - рассказала Пыдра о случившемся.

В другой раз неисправной оказалась педаль газа. А именно, Пыдра начала слезать со скутера, но нажала педаль газа и колесо начало двигаться. Женщина упала на спину и ударилась головой о бордюр.

Лийна (имя изменено, но известно редакции) ехала по тротуару в центре Таллинна ранним июньским утром. Тротуар был неровным, и в одном месте асфальт проломился, создав ступеньку, скрытую от участников дорожного движения. "Когда я проехала по ней, самокат слетел вниз, и я сломала ногу", - сказала Лийна, которой пришлось в течение шести недель во время сильной летней жары носить гипс и ходить на костылях.

«Поскольку перелом был внутрисуставный, ортопед сказал, что боль может остаться, и, возможно, в будущем потребуется операция», - сказала Лийна, добавив, что несчастный случай испортил летние планы, отобрал уйму времени, энергии и денег.

Поскольку Лийна ехала одна, не занималась посторонними вещами и уделяла внимание окружению, она много думала о том, можно ли было что-то сделать по-другому. По словам Лийны, помимо неровностей тротуара, свою роль в аварии мог сыграть скутер Bolt, который был нестабильным. Лийна в тот раз пыталась заменить самокат на полпути, но не нашла свободных.

По словам женщины, в ожидании скорой помощи она также написала протокол поездки для компании Bolt, где сообщила, что произошла авария. Никаких отзывов или компенсаций она не получила. «С одной стороны, я не уверена, что привлечение Bolt к ответственности было бы безусловно разумным решением, поскольку многие люди ездят очень небрежно и нарушают правила, и человек все же несет определенную ответственность за то, что с ним случаются аварии. В моем случае, однако, меня очень беспокоит, что в Таллинне нет нормальных улиц, на которых было бы безопасно передвигаться на самокате или велосипеде», - поделилась Лийна.

Дагмар (имя изменено и известно редакции) попала в аварию прошлым летом . «Я съехала на электросамокате с небольшого бордюра, а впереди ждал бордюр еще большего размера, поэтому я затормозила», - сказала Дагмар, чьи травмы заживали долго. Служба поддержки Bolt сообщила женщине, что она сама виновата.

"Обслуживание клиентов Bolt оставляет желать лучшего во всех смыслах. Общение с ними никогда не приносило пользы", - сказала Дагмар, добавив, что если на рынок выходят электросамокаты, а у людей нет опыта вождения таких транспортных средств, легко могут произойти несчастные случаи.

Мия (имя изменено и известно редакции) попала в аварию перед центром Kristiine в Таллинне. Мия c подругой взяли два самоката, чтобы поехать на них в город. Разблокировав самокат через мобильное приложение, он повернула руль в сторону дороги и нажала кнопку газа.

«Я нажимала на кнопку газа очень осторожно, потому что я боюсь быстро ехать по улицам Таллинна, и вообще не езжу на полной скорости», - пояснила она. К сожалению, самокат был сломан - кнопка газа застряла и полностью провалилась - поэтому мчался на полной скорости.

«Я бы заехала прямо между машин. Это было совершенно неконтролируемо, и я быстро спрыгнула в траву перед дорогой», - сказала Мия, которая отделалась большим испугом и синяками. Женщина сразу отметила в телефонном приложении Bolt, что самокат сломан, а также написала в службу поддержки, но ответа не получила.

Хотя в приведенных выше примерах люди были трезвыми и смотрели по сторонам, много несчастных случаев происходит и с участием людей, которые ездили на электросамокатах после употребления дурманящих сознание веществв. Именно это случилось с Хенри (имя изменено и известно редакции), который прошлым летом поехал на электросамокате после употребления алкоголя.

«Пришла в голову идея прокатиться по городу Тарту. Мы катались не менее 20 минут, прежде чем начали двигаться обратно домой. Независимо от количества выпитого алкоголя, все, казалось, шло гладко, но примерно за квартал до дома я решил, что ехать, сидя на корточках - ужасно хорошая идея. Так я и свернул на последний поворот к дому, потерял равновесие и упал на правую ногу», - так описал происшествие Хенри. Проснувшись утром, молодой человек отправился в травмопункт, где после исследования выяснилось, что он порвал верхнюю, внешнюю и заднюю связки правого голеностопного сустава- "Я абсолютно не считаю, что Bolt виноват в этом. Чисто собственная глупость", - резюмировал Хенри.

По данным полиции, осведомленность участников дорожного движения неполная

«Большинство несчастных случаев со скутерами - это аварии с участием одного автомобиля, или падения, когда по какой-то причине теряется контроль над самокатом, - сказал руководитель Центра надзора за дорожным движением Ханнес Кулламяэ. - Этим летом полицейские патрули уделяли гораздо больше внимания контролю над немоторизованным транспортом и велосипедистами, и при общении с людьми на улице стало ясно, что им не хватает знаний о правилах дорожного движения для этих транспортных средств».

По данным Департамента полиции и погранохраны, столкновения между электросамокатами и другими участниками дорожного движения в основном происходят при переходе дороги, а поскольку пешеходы и самокаты движутся намного быстрее, чем пешеходы, они, как правило, оказываются на дороге неожиданно.

В летний сезон полиция уделяла больше внимания дорогам с легким движением. Во время одного часового рейда в Таллинне было остановлено почти 12 самокатов, потому что за рулем находился молодой человек в возрасте до 16 лет, у которого не было шлема, или что на одном самокате одновременно находилось сразу два человека.

«Заметив нарушения, полиция обязательно беседует с людьми, разъясняя действующие правила дорожного движения. Если разговора недостаточно, полицейский может наложить штраф. Что касается детей, мы следим за тем, чтобы дети до 16 лет носили шлем, но мы также рекомендуем, чтобы взрослые носили защитное снаряжение », - подтвердил Кулламяэ.

Однако чаще всего полиции приходится обращать особое внимание на случаи, когда два человека одновременно едут на электросамокате, хотя давно известно, что электросамокат для этого не предназначен. "При езде вдвоем самокаты гораздо менее управляемы, и аварии случаются чаще. И, конечно же, алкоголь не сочетается с вождением любого транспортного средства - скутером также нужно управлять на трезвую голову. К сожалению, участники дорожного движения часто забывают этот простой принцип», - сказал глава службы надзора за дорожным движением.

Он пояснил, что алкоголь влияет на моторику человека, и это хорошо известная истина - у человека, который употреблял алкоголь, высока вероятность потерять контроль, упасть или попасть в аварию. «К сожалению, на данный момент необходимо признать, что многие из водителей немоторизованных транспортных средств, попавших в дорожно-транспортные происшествия, были в состоянии алкогольного опьянения», - сказал Кулламяэ.

Поставщикам услуг нужно время, чтобы адаптироваться

Специалист по электросамокатам компании Bolt, предоставляющей услуги по аренде в десяти городах Эстонии, Александр Лилишенцев сказал, что, как и в случае с любым другим транспортным средством, основную ответственность за обеспечение безопасности при езде на электросамокате несет пользователь. «Культура безопасного дорожного движения очень важна для нас, и, конечно же, мы также думаем о новых решениях, позволяющих людям соблюдать правила и управлять транспортом ответственно», - заверил он.

Обращая внимание на нарушителей правил дорожного движения и, например, неправильную парковку, представитель Bolt указал на важность внимательного отношения к другим участникам дорожного движения. О нарушениях можно сообщить через приложение Bolt. «Мы также любезно призываем [нарушителей] к порядку. Если пользователь не соблюдает правила, мы можем заблокировать его или оштрафовать в случае необходимости», - заявил Лилишенцев.

На здравый смысл рекомендует уповать и компания Tuul. «Обеспечением безопасности скутеров занимаются не только компании по аренде; в дополнение к планированию городских дорог и информации полиции, каждый может внести свой вклад в это, уважая других участников дорожного движения и проявляя внимание, будь то за рулем cамоката или в качестве водителя автомобиля или пешехода», - сказалапредставитель Tuul Кай-Лий Мерисалу. Судя по предыдущим годам, ей кажется, что столица и самоуправления не сумели предвидеть столь стремительного бума самокатов, но сейчас они активно думают и создали четкий свод правил для операторов.

Представитель Tuul добавляет, что поддерживает строительство новых велодорожек, чтобы самокаты тоже могли безопасно перемещаться по ним. «Однако это можно сделать только в том случае, если будут обеспечены соответствующие меры безопасности, четкие ограждения и разметка, а кроме того велосипедные дорожки будут достаточно четко отделены от четырехколесных участников движения, то есть автомобилей», - сказала Мерисалу.

Как Bolt, так и Tuul подтверждают, что операторы скутеров вместе с полицией и муниципалитетами организовали летом несколько дней безопасности и активно участвуют в профилактических работах: на электросамокаты наклеиваются наклейки безопасности, рекламируются шлемы, ведется сотрудничество с департаментами и волостями.

Как Bolt, так и Tuul подтверждают, что операторы скутеров вместе с полицией и муниципалитетами организовали несколько дней безопасности летом и активно участвуют в профилактических работах: на электросамокаты наклеиваются наклейки безопасности, рекламируются шлемы, разработка и сотрудничество с агентствами и муниципалитетов.

Честное признание: «Удобно пить пиво»

Появление на улице скутеров Bolt и Tuule вызывает у многих интерес к покупке личного электросамоката. Несколько продавцов электросамокатов подтвердили Postimees, что продажи значительно выросли и, похоже, в ближайшее время не уменьшатся. В то время как некоторым продавцам прямо признавались, что на электросамокатах удобно пить пиво и кататься без забот, другие считают, что значительная часть пассажиров не соблюдает основные правила дорожного движения и избегает использования оборудования для обеспечения безопасности.

«Видно, что ни люди, ни инфраструктура не были готовы к появлению электросамокатов, - сказал представитель Ecoscooter Eesti Серго Борисенко, который считает, что рост числа несчастных случаев печален, но также неизбежен. - В плане аварий может быть тревожным тот факт, что иногда пытаются списать вину на неисправность транспортного средства, а не безрассудство участника дорожного движения».

По его словам, ситуация могла бы улучишься, если бы люди стали более осведомленными об опасности и принимали во внимание окружающих при вождении.

Член правления Voltride OÜ Маргус Двиньянинов предположил, что самый простой способ обеспечить безопасность - надевать шлем при езде на электросамокате и выбирать безопасный стиль вождения. «В наше время часто видно, как ездят взрослые - газ в пол, мимо людей, которые даже не подозревают, что стокилограммовый человек проезжает мимо них на электросамокате со скоростью 25 км/ч. Достаточно одного случайного шага, и самокат и пешеход столкнутся друг с другом», - сказал он.

Продавец мототехники Ханно Велт сказал, что аварии с электросамокатами его особо не беспокоят, потому что аварии случаются и с другими людьми, такими как водители квадроциклов и мотоциклисты. «Мы не можем предотвратить эти [аварии]. Многое зависит от водителя, который является "прокладкой" между рулем и сиденьем. Хотите ли вы управлять самокатом аккуратно и делать все, чтобы быть заметным для водителей, или вы едете прямиком на главную дорогу и считаете себя там главным. С таким отношением рано или поздно вы попадете в аварию», - сказал Велт.

Обучение важнее запретов

Велт, чья компания помимо другой мототехники торгует электрическими скутерами, считает, что регулирование правил для езды на электросамокатах как-то более конкретно, чем для велосипедов или мотоциклов, было бы лишним. «Люди привыкают к этому инновационному виду транспорта, и я думаю, что в целом вождение электросамокатов не требует особых правил», - прокомментировал он.

Предприниматель не поддерживает наказание людей и ограничение их свободы передвижения только за то, что они ездят на электросамокатах. "Это неравное обращение по сравнению с велосипедистами или другими пользователями транспортных средств. Давайте соберем статистику как минимум за четыре-пять лет, а затем сделаем выводы », - предложил Велт.

«Я убежден, что люди знают: каждое транспортное средство с моторной тягой представляет собой риск выше среднего. Но в то же время те чересчур смелые люди, которые получают ответы с асфальта, являются так называемым предупреждением обществу».

По словам Велта, временами кажется, что пользователи арендованных самокатов ведут себя как, выпущенные на весеннее пастбище бычки, которые сломя голову нусется, куда душе угодно. «На самом деле, падение на асфальт вперед головой заканчивается плохо, и хорошо если оно не закончится смертельным исходом. Электросамокаты, мотоциклы, квадроциклы опасны, если обращаться с ними легкомысленно», - предупредил он.

Ежедневно в больницу попадает до пяти упавших с самокатов

Приведенные выше рекомендации, вероятно, знакомы большинству пользователей электросамокатов, но они по-прежнему являются частыми гостями в отделении неотложной помощи.

Хотя точных цифр нет, заведующая отделением неотложной помощи реагиональной больницы доктор Наталья Ефимова говорит, что примерно каждый день в травмпункт их больницы попадают от двух до пяти человек, которые упали с самоката. По словам врача, в травмпункт обращаются и пешеходы, которые столкнулись с самокатом.

По словам Ефимовой, травмы - это типичные сотрясения мозга и переломы в области руки и груди, а также сотрясение мозга. Он добавил, что в случае аварии скутера лицо часто опускается, что приводит к травмам мягких тканей, открытым ранам на лице и переломам лицевого черепа.

«Использование средств защиты играет важную роль в предотвращении более серьезных травм. Я рекомендую всем велосипедистам и пользователям роликов и скутеров использовать защитные шлемы - падение или столкновение с большой скоростью может привести к опасной для жизни травме головы или необратимому повреждению нервной системы после травмы», - искренне обращает внимание Ефимова.

Кроме того, она считает важным вести себя разумно в целом: не стоит употреблять алкоголь при вождении с какой-либо помощью, необходимо учитывать других участников дорожного движения и адекватно оценивать их навыки вождения, дорожные условия и погоду. Доктор считает, что было бы разумно установить ночное ограничение скорости для самокатов.

По словам доктора заведующей отделением неотложной медицины клиники Тартуского университета Анники Ууе, основными травмами являются ссадины, раны, сотрясения мозга и переломы. Травмы зависят от скорости во время падения и использования средств защиты.

Ууе говорит, что в отделении неотложной медицины клиники Тартуского университета с каждым годом увеличиваются очереди из-за несчастных случаев со скутерами и велосипедами, особенно с наступлением теплой весенней погоды. С прошлого года количество обращений увеличилось именно за счет электросамокатов. «С 1 июня по 10 августа в травматологическое отделение клиники было совершено 264 посещения из-за несчастных случаев с участием велосипедистов», - привела она пример.

Глава отделения неотложной помощи также призывает людей реалистично оценивать свои возможности при использовании электромобилей, будь то скутер, скейтборд или велосипед, скорость которых намного выше из-за дополнительной мощности электричества.

Cамокаты не имеют обязательной страховки

«К счастью, большинство несчастных случаев с самокатами - это те, которые не причиняют большого ущерба - лишь немного боли и грязной одежды. Поэтому большинство несчастных случаев остаются незарегистрированными», - сказал Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования, добавив, что, поскольку этим летом в городах много велосипедов и погода была прекрасной, аварий было намного больше, чем раньше.

Потсепп пояснил, что ответственность за нанесенный ущерб несет водитель каждого транспортного средства, включая самокат. Если ответственность автомобиля застрахована, то электросамокаты не подлежат обязательному страхованию.

«Учитывая, что несчастных случаев много, и часто причиной ущерба является турист, можно рассмотреть идею обязательного страхования ответственности при аренде скутеров», - считает член правления фонда.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back