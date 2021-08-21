Теневая сторона электросамокатов: сломанные кости и пьяные водители
- Многие попавшие в ДТП водители самокатов были нетрезвы
- Операторы компаний аренды самокатов призывают к разумному вождению
- Обязательного страхования самокатов нет
Несколько лет назад у горожан появилась беспрецедентная возможность: зачем ходить пешком, если можно пользоваться электросамокатом? Проблема, правда, заключается в том, что зачастую пользователи ездят на самокатах в нетрезвом виде, вдвоем или даже посреди дороги, пишет Postimees.