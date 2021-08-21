Видео ⟩ Российская таможня обнаружила в прибывшем из Эстонии грузовике большое количество наркотиков

Российская таможенная служба сообщила, что в четверг большое количество наркотиков было обнаружено в грузовике, прибывшем в страну через пограничный переход Эстония-Ивангород.

Согласно документам, автомобиль перевозил пластиковые детали из Польши в Россию.

Однако в ходе проверки выяснилось, что в топливном баке автомобиля находилась импровизированная секретная камера. В ней обнаружено 34 брикета весом от пяти до 10 килограммов. Экспертиза показала, что это гашиш из концентрата конопли.

Всего в машине было 290 килограммов гашиша, что с точки зрения российского законодательства является особо большим количеством. Этого хватило бы более чем на полмиллиона доз. Общая стоимость груза на улице составила бы около 2 600 000 евро (230 миллионов рублей).

В России за контрабанду такого количества наркотиков ждут до 20 лет за решеткой и штраф в миллион рублей. Таможенная служба также опубликовала видеоролик, на котором видно, как был обнаружен наркотайник.