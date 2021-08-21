В Таллинне возле здания суда автомобиль сбил пешехода
Напротив здания суда на улице Лубья машина cбила человека, сообщает Postimees.
Напротив здания суда на улице Лубья машина cбила человека, сообщает Postimees.
Сообщение о ДТП на улице Лубья в Таллинне поступило в полицию сегодня в 16.28.
По предварительным данным, машина начала поворот налево и не заметила пешехода из-за яркого солнца, подтвердили Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
Пострадавшего в аварии скорая помощь доставила в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.