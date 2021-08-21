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  • В Таллинне возле здания суда автомобиль сбил пешехода

В Таллинне возле здания суда автомобиль сбил пешехода

ДТП произошло возле здания суда на Лубья ФОТО: Remo Tõnismäe

Напротив здания суда на улице Лубья машина cбила человека, сообщает Postimees.

Сообщение о ДТП на улице Лубья в Таллинне поступило в полицию сегодня в 16.28.

По предварительным данным, машина начала поворот налево и не заметила пешехода из-за яркого солнца, подтвердили Postimees в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавшего в аварии скорая помощь доставила в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.

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