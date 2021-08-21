Опасный перекресток на границе Таллинна в следующем году будет реконструирован
В следующем году начнется реконструкция расположенного на границе с Таллинном перекрестка Старо-Нарвского шоссе и Саха-Лоо-теэ, сообщает Rus.ERR.
В следующем году начнется реконструкция расположенного на границе с Таллинном перекрестка Старо-Нарвского шоссе и Саха-Лоо-теэ, сообщает Rus.ERR.
Речь идет об объекте, который не соответствует действующим требованиям, сказал руководитель северного подразделения отдела строительства и благоустройства инфраструктуры Транспортного департамента Виктор Киселев, добавив, что дорожное покрытие там амортизировано, а пешеходных и велодорожек нет, поэтому аерекресток Старо-Нарвского шоссе и Саха-Лоо теэ опасен.
Перекресток будет реконструирован в кольцевой, а для повышения пропускной способности построят дополнительную полосу для поворота со Старо-Нарвского шоссе на Саха-Лоо теэ.
Помимо этого будут реконструированы километр Старо-Нарвского шоссе и полтора километра Саха-Лоо теэ, проведено освещение, построены пешеходные и велосипедные дорожки.
Предполагается, что работы будут проведены в течение 2022 года и обойдутся примерно в 2,8 млн евро.