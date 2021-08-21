Сб, 21.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Опасный перекресток на границе Таллинна в следующем году будет реконструирован

Опасный перекресток на границе Таллинна в следующем году будет реконструирован

Avarii Saha-Loo teel. ФОТО: Martin Ilustrumm

В следующем году начнется реконструкция расположенного на границе с Таллинном перекрестка Старо-Нарвского шоссе и Саха-Лоо-теэ, сообщает Rus.ERR.

Речь идет об объекте, который не соответствует действующим требованиям, сказал руководитель северного подразделения отдела строительства и благоустройства инфраструктуры Транспортного департамента Виктор Киселев, добавив, что дорожное покрытие там амортизировано, а пешеходных и велодорожек нет, поэтому аерекресток Старо-Нарвского шоссе и Саха-Лоо теэ опасен.

Перекресток будет реконструирован в кольцевой, а для повышения пропускной способности построят дополнительную полосу для поворота со Старо-Нарвского шоссе на Саха-Лоо теэ.

Помимо этого будут реконструированы километр Старо-Нарвского шоссе и полтора километра Саха-Лоо теэ, проведено освещение, построены пешеходные и велосипедные дорожки.

Предполагается, что работы будут проведены в течение 2022 года и обойдутся примерно в 2,8 млн евро.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back