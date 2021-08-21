Девять человек задержаны во время пикетов у здания ФСБ России на Лубянке
Девять человек, из них восемь журналистов, были задержаны полицией у здания ФСБ на Лубянке, где прошли одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов".
Девять человек, из них восемь журналистов, были задержаны полицией у здания ФСБ на Лубянке, где прошли одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов".
В начале акции издание The Bell сообщило о задержании журналистки Юлии Старостиной и создательницы подкаста "Норм" Дарьи Черкудиновой, которое, по данным издания, объяснили нарушением дистанции в 50 метров - необходимого расстояния между пикетчиками.
Также телеканал "Дождь" (внесен Минюстом в реестр СМИ- иноагентов) сообщил о задержании своей журналистки Ксении Мироновой. "Мироновой сказали, что она нарушает законодательство о проведении митингов", - говорится в сообщении телеканала.
В ходе пикетов были задержаны Софья Гройсман (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и журналист Андрей Бабицкий (подкаст "Так вышло"), а также главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев.
Кроме того, среди задержанных оказался корреспондент RT Илья Васюнин, который когда-то работал на "Дожде", и журналистка "Таких дел" Лариса Жукова. По данным СМИ, в автозаке оказался и случайный прохожий, который не собирался выходить с пикетом.
По данным "Дождя", задержанных везут в ОВД "Мещанский". Акция у здания ФСБ завершилась.
В субботу у здания ФСБ на Лубянке проходили одиночные пикеты против присвоения СМИ статусов "иностранных агентов" в поддержку СМИ, внесенных Минюстом РФ в реестр таких СМИ. Полицейские фотографировали паспорта пикетчиков.
Первый вышедший с одиночным пикетом журналист - Александр Горохов был уведен полицейскими с места пикета, но затем отпущен вместе с плакатом, его предупредили об административной ответственности.
20 августа Минюст внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ-иноагентов. Кроме того, СМИ-иноагентами признаны ещё семь журналистов: Степан Петров, а также журналисты "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии - ИФ), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. В последнее время пополнение реестра, в котором происходит на регулярной основе. Сейчас СМИ-иноагентами считаются, согласно реестру, 18 организаций и 25 физических лиц.