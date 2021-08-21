Двойная вакцинация: что делать жителям ЕС, привитым "Спутником"?

Дженифер Пальке сделала прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V" еще в феврале, когда гостила у родственников в Москве. В Германии в то время вакцинировали только медперсонал, работников домов престарелых и их жителей. Так что в своем решении вакцинироваться в России девушка не сомневалась. Но сейчас из-за этого у нее возникли проблемы.

Таких, как Дженифер, в Евросоюзе несколько сотен, а то и тысяч - точных данных нет. В апреле в Россию из Германии даже были организованы специальные "прививочные туры", которые стоили несколько тысяч евро на человека. Кроме того, по официальным данным, "Спутником V" привиты более миллиона жителей Венгрии - это единственная страна Евросоюза, в которой активно используется российская вакцина.

Но перспективы признания российской вакцины в ЕС выглядят туманно. Европейский регулятор EMA с весны рассматривает заявку на регистрацию "Спутника V", но этот процесс затянулся. По сообщениям Reuters, разработчик вакцины не предоставил всех нужных данных. При этом в начале месяца Еврокомиссия признала прививочные сертификаты Сан-Марино, большинство жителей которого привились как раз "Спутником V". Это, однако, не означает признание "Спутника V" в ЕС.

Кто в ФРГ считается защищенным от ковида?

"Человек, привитый "Спутником V", может быть также прекрасно защищен и не нуждается в повторной вакцинации, даже если он не считается здесь официально привитым", - сказал в интервью DW глава немецкого общества иммунологии Карстен Вацль. Все сводится к юридическому вопросу: кто и на каком основании официально считается защищенным от коронавируса?

Им считается лишь тот, кто привился одной из четырех допущенных в ЕС вакцин, либо переболел ковидом в последние полгода и имеет подтверждение этого. По мнению Вацля, гораздо лучше было бы признавать защищенным того, у кого достаточное количество антител, вне зависимости от того, как он эти антитела получил - переболев или вакцинировавшись. Проблема заключается в том, что никто не знает, сколько именно антител нужно для защиты от вируса, особенно с учетом его постоянной мутации.

"С точки зрения иммунологии, у людей, привившихся "Спутником V", нет причин для повторной вакцинации, - добавляет иммунолог. - И нет никаких рекомендаций со стороны Института Роберта Коха относительно того, что делать в этом случае". Однако без официального сертификата о вакцинации в Германии скоро опять не будут пускать в кафе, рестораны, парикмахерские и так далее - ведь число случаев заболевания коронавирусом в стране снова растет. А экспресс-тесты на коронавирус, которые могут заменить такой сертификат, с октября собираются сделать платными. Непривитым также сложнее путешествовать по Евросоюзу: нужно сдавать тесты, а в некоторых случаях даже выдерживать многодневный карантин.

В этой ситуации многие решаются на повторную вакцинацию признанным в ЕС препаратом.