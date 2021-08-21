"Северный поток - 2". ФОТО: Maxim Shemetov

Администрация США ввела новые санкции против газопровода "Северный поток-2". В санкционном списке, о котором объявили в Госдепартаменте, оказались одно судно и две российские компании, пишет Би-би-си.

Президент Джо Байден также подписал исполнительное распоряжение, согласно которому Вашингтон уже в ближайшее время может объявить о дополнительных санкциях против российских трубопроводов.

Как заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, очередные санкции будут введены против двух юридических лиц и одного судна. Эти меры предполагают блокировку активов фигурантов санкций в США, и запрет на проведение банковских операций.

При этом в Госдепартаменте пока не уточнили, о каких именно компаниях идет речь, лишь подчеркнув, что всего за последние годы США ввели санкции против семи частных лиц и 16 судов, участвовавших в строительстве "Северного потока-2" - второй очереди газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.

Агентство Bloomberg утверждает, что сейчас новые санкции введены против акционерного общества "Нобилити", которое владеет кораблями "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремет".

Оба судна участвуют в строительстве трубопровода, но, по данным агентства, в санкционный список включен только "Остап Шеремет". Санкции, по данным агентства, также введены против страховой компании "Константа".

Главный подрядчик строительства - зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2 AG - в санкционных списках не упоминается. В июне этого года, после продолжавшихся несколько месяцев переговоров с Германией, США объявили, что решили сделать исключение, и, вопреки требованиям Конгресса, не будут вводить санкции против этой компании и ее топ-менеджеров.

Российский президент Владимир Путин в пятницу сказал, что до завершения строительства газопровода осталось протянуть лишь 15 км.

В пятницу в Белом доме также сообщили, что президент США подписал новый исполнительный указ, согласно которому уже в ближайшее время против российских трубопроводов могут быть введены дополнительные санкции.

Как утверждают аналитики, опрошенные агентством Reuters, о деталях этих санкций может стать известно уже к 3 сентября.

В Белом доме уточнили, что оно принято в связи с "чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", которая возникла в связи со строительством нового трубопровода.

В Вашингтоне считают, что завершение строительства "Северного потока-2" даст Кремлю в руки новый инструмент политического и экономического давления на страны Европы и Украину.

"Я издал распоряжение о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с [...] необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую создают злонамеренные действия властей Российской Федерации", - говорится в письме президента США, направленном в Конгресс.