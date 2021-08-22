Коронавирус выявлен у 101 жителя Эстонии, двое скончались

Среди новых заразившихся 82,2% не прошли вакцинацию, у 17,8% курс вакцинации был завершен. Среди госпитализированных людей 78,9% не были вакцинированы.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 39 человек. Из них 28 новых случаев приходятся на Таллинн. В Вильяндимаа прибавилось 15 зараженных, в Ярвамаа — 11, Тартумаа — 10, Пярнумаа — 9, Ида-Вирумаа — 4, Вырумаа — 3, Рапламаа — 2, в Йыгевамаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа и Валгамаа — по одному. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 281,3 случая на 100 000 человек.

За сутки открыли пять новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 95 пациентов. За сутки скончались два человека - 60-летний мужчина и 79-летняя женщина. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 67 лет, и среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, 61 человек (64,2%) старше 60 лет. Среди госпитализированных 75 человек не были вакцинированы (78,9%).

По состоянию на сегодняшнее утро проведена вакцинация 706 729 человек, из которых у 610 695 человек курс вакцинации завершен. В течение суток было введено 2808 доз вакцины. Охват по крайней мере одной дозой вакцины у пациентов старше 60 лет составляет 70,3%. Более 65% людей в возрасте 60+ были вакцинированы во всех уездах, кроме жителей Харьюмаа (63,4%) и Ида-Вирумаа (45,3%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).