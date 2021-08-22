В аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек
Как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в Афганистане в результате возникшего во время эвакуации хаоса, сообщило в воскресенье министерство обороны Великобритании.
Как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в Афганистане в результате возникшего во время эвакуации хаоса, сообщило в воскресенье министерство обороны Великобритании.
В понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета. Хаос в аэропорту возник после того, как "Талибан" взял под контроль Кабул 15 августа.
В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали, когда воздушное судно набрало высоту