Вс, 22.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

В аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек

Народ у аэропорта Кабула. ФОТО: WAKIL KOHSAR / AFP / SCANPIX

Как минимум семь человек погибли в аэропорту Кабула в Афганистане в результате возникшего во время эвакуации хаоса, сообщило в воскресенье министерство обороны Великобритании.

В понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета. Хаос в аэропорту возник после того, как "Талибан" взял под контроль Кабул 15 августа. 

В числе погибших учтены афганцы, которые пытались закрепиться на шасси американского самолета, вылетавшего из Кабула. Они не смогли удержаться и упали, когда воздушное судно набрало высоту

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back