В аэропорту Кабула погибли как минимум семь человек

В понедельник были опубликованы кадры, на которых десятки афганцев пытаются зацепиться за американский военно-транспортный самолет, покидающий Кабул, а некоторые падают после взлета. Хаос в аэропорту возник после того, как "Талибан" взял под контроль Кабул 15 августа.