Посещение Венеции может стать платным

Согласно имеющимся данным, администрация Венеции в течение многих лет обсуждала меры по контролю за притоком туристов. Когда началась пандемия коронавируса, этот вопрос отпал, но сейчас стал снова актуальным, сообщает Korrespondent со ссылкой на агентство Bloomberg.

Так, городские власти могут начать требовать от потенциальных туристов заранее резервировать время посещений, а на основных подъездных путях к историческому центру установят турникеты.

При этом цена пропускного билета будет варьироваться от трех до десяти евро, в зависимости от сезона и количества туристов, ожидаемых в определенный день.

От покупки разрешения на посещение будут освобождены местные жители, родственники местных и туристы, забронировавшие номер в отеле Венеции.