Посещение Венеции может стать платным
Власти итальянской Венеции рассматривают возможность сделать платным посещение города туристами с лета 2022 года.
Власти итальянской Венеции рассматривают возможность сделать платным посещение города туристами с лета 2022 года.
Согласно имеющимся данным, администрация Венеции в течение многих лет обсуждала меры по контролю за притоком туристов. Когда началась пандемия коронавируса, этот вопрос отпал, но сейчас стал снова актуальным, сообщает Korrespondent со ссылкой на агентство Bloomberg.
Так, городские власти могут начать требовать от потенциальных туристов заранее резервировать время посещений, а на основных подъездных путях к историческому центру установят турникеты.
При этом цена пропускного билета будет варьироваться от трех до десяти евро, в зависимости от сезона и количества туристов, ожидаемых в определенный день.
От покупки разрешения на посещение будут освобождены местные жители, родственники местных и туристы, забронировавшие номер в отеле Венеции.
В то же время власти рассматривают и другие варианты решения вопроса, в частности предлагается ограничивать доступ не в город, а только в особо многолюдные районы, такие как площадь Сан-Марко.