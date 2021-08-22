Центристы и реформисты поддержат кандидатуру Алара Кариса на пост президента

«Алар Карис - достойный кандидат на должность главы государства, его могут поддержать все представленные в Рийгикогу партии. Карис как госконтролер и ректор Тартуского университета и Университета естественных наук проявил себя как сильный руководитель», - отметила председатель Партии реформ Кая Каллас.

Центристская партия также поддержала кандидатуру Кариса, который сейчас занимает пост директора Эстонского национального музея, и в воскресенье порекомендовало совету уполномоченных поддержать в качестве кандидата на пост президента бывшего государственного контролера и ныне директора Эстонского национального музея Алара Кариса.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, оба кадидата – Тармо Соомере и Алар Карис являются достойными и сильными, имеющими сильные компетенции и знания, однако, кажется, что больше точек соприкосновения с Карисом. «Центристская партия изначально подчеркивала, что наша цель – выбрать для Эстонии нового президента в парламенте. Сегодня, после проведения ряда консультаций, мы пришли к заключению, что Алар Карис не только хороший кандидат, но он также может получить широкую поддержку среди депутатов парламента», - сказал Ратас.

По оценке Ратаса, большим плюсом Кариса является его обширный опыт: в науке, на посту госконтролера, а также знания, как функционирует государство. «Во время встреч кандидата с членами парламентской фракции ему был задан ряд принципиальных для Центристской партии вопросов. Карис и его ответы произвели должное впечатление – что он подходит на пост главы государства», - пояснил Ратас.

Ратас отметил, что выбрать президента в парламенте возможно, однако теперь это зависит и от парламентских партий. «То, что две самые крупные парламентские фракции нашли единого кандидата, безусловно, является первым и необходимым шагом, показывающим стремление к сотрудничеству. Это дает нам реальную возможность выбрать достойного президента. Я искренне надеюсь, что кандидатура Алара Кариса найдет поддержку и среди других парламентских партий, и мы сможем успешно выполнить возложенную на нас конституцией функцию», - сказал Ратас.