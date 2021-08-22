Фото ⟩ В тяжелом ДТП пострадала мотоциклистка

В 20.44 в Тартумаа в волости Ныо на перекрестке Ныо-Тамса-теэ и Ныо-Камбья-теэ 18-летний водитель на автомобиле Volkswagen Golf при повороте налево не убедился в безопасности маневра, пишет Tartu Postimees.