Фото ⟩ В тяжелом ДТП пострадала мотоциклистка
В субботу, 21 августа, вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала мотоциклистка.
В субботу, 21 августа, вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала мотоциклистка.
В 20.44 в Тартумаа в волости Ныо на перекрестке Ныо-Тамса-теэ и Ныо-Камбья-теэ 18-летний водитель на автомобиле Volkswagen Golf при повороте налево не убедился в безопасности маневра, пишет Tartu Postimees.
В результате произошло столкновение Volkswagen и ехавшего прямо в противоположном направлении мотоцикла Suzuki, которым управляла 30-летняя женщина. Мотоциклистка была доставлена в ЭМО Клиники Тартуского университета.