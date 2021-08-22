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Фото ⟩ В тяжелом ДТП пострадала мотоциклистка

В субботу, 21 августа, вечером в Тартумаа произошло ДТП, в результате которого пострадала мотоциклистка. 

В 20.44 в Тартумаа в волости Ныо на перекрестке Ныо-Тамса-теэ и Ныо-Камбья-теэ 18-летний водитель на автомобиле Volkswagen Golf при повороте налево не убедился в безопасности маневра, пишет Tartu Postimees.

В результате произошло столкновение Volkswagen и ехавшего прямо в противоположном направлении мотоцикла Suzuki, которым управляла 30-летняя женщина. Мотоциклистка была доставлена в ЭМО Клиники Тартуского университета. 

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