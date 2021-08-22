Галерея ⟩ В Мынисте открыт памятник Лесным братьям

На церемонии открытия выступили участие председатель союза бывших лесных братьев Хейки Магнус и председатель общества «Сломанный василек» Энно Уйбо, а также член Рийгикогу Урмас Рейнсалу, мэр Валга Моника Рогенбаум, мэр Рыуге Рейн Лойк, член правления Эстонского института памяти Мартин Андреллер и руководитель Валгаского военного музея Меэлис Киви.

Памятник эстонским лесным братьям и их сторонникам создан как увеличенная копия деревянной скульптуры, сделанной лесным братом Хуго Стурмом в 1946 году и изображающей трех лесных брата с цветочным венком и женщину с сине-черно-белым национальным флагом.

В этом году День василька, который традиционно отмечается в мемориальном комплексе «Эстонский дом» в Мынисте, входит в программу Валгского военно-исторического фестиваля.

Мемориальный комплекс «Эстонский дом» был открыт в июне 2006 года в деревне Хюти волости Мынисте Выруского уезда на месте бывшего хутора Мяэконна. Мемориал посвящен всем эстонским домам, пострадавшим в вихре войны, а также депортированным вдаль от своих семей и родины.

Памятник представляет собой сложенную из камня стену с окном, высоко поднимающуюся перед стеной трубу и открытую печь. Таким образом, он опустошение, которому подверглись многие дома в Эстонии после Второй мировой войны и больших депортаций. «Эстонский дом» должен заставлять нас думать, что дом нуждается в защите, и в то же время давать надежду на будущее, на долговечность дома.

В августе 2007 года рядом со стеной была установлена деревянная скульптура, изображающая хозяина, символизирующая возвращение хозяина из Сибири. Статуя посвящена вернувшимся на родину после многих лет, проведенных на чужбине.