«Я болен, но мне не верят». Ипохондрия или последствия Covid?

Такие симптомы есть и при других заболеваниях

Акики Ивасаки, иммунолог в Йельском университете, исследует причины долгосрочного ковида и симптомы, которые могли быть вызваны коронавирусной инфекцией. Это должно помочь врачам лечить таких пациентов. Некоторые симптомы, такие как усталость, боли, проблемы с концентраций, установлены не только у людей, страдающих от последствий ковида, но у тех, кто перенес другие заболевания. "Эти симптомы долгое время не принимали всерьез у пациентов, переболевших ковидом, - указывает Ивасаки. - Они почти не изучены, хотя имеют огромные последствия".

С начала пандемии миллионы людей столкнулись с разнообразными последствиями заболевания и его симптомами уже после выздоровления - от неврологических до кардиологических проблем. Врачи недоумевают. "Если так много систем одновременно в организме человека нарушены после болезни, специалист не знает, как он должен с этим обходиться", - делится Ивасаки.

Некоторые страны сейчас активно инвестируют в исследование затяжной формы ковида. В США национальные ведомства системы здравоохранения получили более 1 млрд долларов, чтобы исследовать последствия коронавирусной инфекции. Великобритания вложила более 23 млн фунтов в различные исследования. По всему миру появляются клиники, где лечат пациентов с долгосрочными последствиями ковида. Но не каждый пациент имеет к ним доступ. И не каждого по-прежнему воспринимают всерьез даже близкие.

"Я болен, но мне не верят"

Эми Пеликано из американского штата Цинциннати столкнулась с тем, что семья не верила ее жалобам на последствия ковида. Спустя год после того как она переболела коронавирусом, ее все одолевает кашель, например, если она активно общается с кем-либо. Эми часто что-то забывает, у нее тахикардия и другие симптомы. Типичный случай затяжной формы ковида, говорят ее врачи.

Но многие родственники считают, что Эми просто ленится. От такого отношения женщина стала сомневаться в своих силах и начала посещать психотерапевта: "Я физически чувствую себя плохо, а эмоционально - еще хуже. Кроме моего мужа, никто из моей семьи меня не поддерживает".

Студентка Яс из Лондона, которая не хочет называть свое настоящее имя, тоже рассказывает, что ей приходилось убеждать родных и близких в том, что она больна. Сейчас Яс передвигается в инвалидном кресле или на костылях. После ковида чувствует такую слабость, что не может самостоятельно ходить. Сначала все думали, что она преувеличивает. Прежде всего потому, что ее отец тоже переболел ковидом, но в более легкой форме и у него не было таких последствий.

Однако со временем врачи и семья поняли, что Яс не обманывает их. "Вначале я очень злилась, потому что отдавала все силы, но все равно было чувство, что этого недостаточно. Это происходило до тех пор, пока мне не поверили. После этого мое физическое здоровье улучшилось", - рассказывает Яс.

Борьба за внимание

Люди, страдающие от долгосрочных последствий ковида и не встречающие должного внимания врачей и близких, основали группы взаимопомощи. Там они обмениваются опытом и способами лечения. "В этой группе я чувствую, что меня воспринимают всерьез. И это основная причина, почему я не сдаюсь", - признается Фарингтон.