Картина дня: кандидат в президенты, визит Кальюлайд на Украину и мертвое тело в Ноблесснере

ГАЛЕРЕЯ 〉 Центристы и реформисты поддержат кандидатуру Алара Кариса на пост президента

Руководства Партии реформ и Центристской партии сегодня подтвердили, что они поддержат кандидатуру Алара Кариса на президентских выборах. Читать далее...

ЭКСПЕРТЫ 〉 Коалиции понадобится для избрания Кариса президентом поддержка третьей партии, а она маловероятна

В эфире передачи Poliitikaguru на радио Kuku Кейт Касеметс, Анника Аррас и Тыну Руннель обсуждали отчет Департамента здоровья о происшествии с холодильниками, президентские выборы и выборы в местные самоуправления. Читать далее...

Президент Кальюлайд едет на Украину с рабочим визитом

Президент Керсти Кальюлайд находится с сегодняшнего дня по вторник с рабочим визитом в Украине, где она примет участие в саммите Крымской платформы, праздновании 30-летия независимости Украины, а также встретится с государственными главами Украины и Молдовы и со своими коллегами из стран Балтии и Польши. Читать далее...

ФОТО 〉 Керсти Кальюлайд: территориальная целостность Украины должна быть восстановлена

Сегодня, 22 августа, президент Керсти Кальюлайд была на контрольно-пропускном пункте с оккупированным Крымом, где призвала не мириться с ситуацией и не забывать о войне на востоке Украины. Читать далее...

Пропавший в Таллинне 40-летний мужчина найден мертвым

Полиция просила помочь в поисках пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса. Сегодня, спустя два дня с момента пропажи, в порту Ноблесснера в море было найдено его тело. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 101 жителя Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2373 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 101, то есть 4,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Путин не сделал Меркель прощального подарка

Немецкие СМИ активно комментируют визит федерального канцлера Германии в Россию, состоявшийся в пятницу, 20 августа. За 16 лет своего пребывания на посту канцлера Ангела Меркель много общалась с Путиным. Читать далее...

ФОТО 〉 Автомобиль выехал в кювет: полиция обнаружила только пьяного пассажира

В субботу, 21 августа, около 21.44 произошло ДТП на 96-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, в деревне Супси в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где Volvo выехал в кювет. Когда приехала полиция, в машине был только очевидно пьяный пассажир. Читать далее...

ГАЛЕРЕИ 〉 Владелица самого красивого дома: у нас есть своя формула успеха

На праздновании Дня восстановления независимости, 20 августа, в Пайде награждали владельцев самых красивых домов Ярвамаа. Читать далее...

Криста Фишер: в Эстонии вакцинированные люди во много раз реже заражаются

Данные о заражении в Эстонии показывают, что у тех, кто переболел или был вакцинирован, во много раз меньше шансов заразиться коронавирусом. Читать далее...

Центристы инициируют законопроект о прямых президентских выборах

В принятом Советом уполномоченных Центристской партии заявлении говорится, что парламентская фракция центристов инициирует законопроект о прямых президентских выборах в начале осенней сессии. Читать далее...

Люди в доме не смутили: рано утром орудовал домушник

В Кадрина на улице Койду сегодня, 22 августа, с 6 до 6.30 утра орудовал вор, который проник в частный дом и опустошил три кошелька. Хозяин дома заметил преступника, но тот сумел скрыться. Читать далее...

Косметический скандал года: что происходит с компанией Natura Siberica?

В Natura Siberica, одной из крупнейших российских компаний по производству косметических и моющих средств, уже более полугода не утихает громкий корпоративный конфликт, обострившийся в последние недели. Читать далее...

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