Картина дня: кандидат в президенты, визит Кальюлайд в Киев и мертвое тело в Ноблесснере

ГАЛЕРЕЯ 〉 Центристы и реформисты поддержат кандидатуру Алара Кариса на пост президента

Руководства Партии реформ и Центристской партии сегодня подтвердили, что они поддержат кандидатуру Алара Кариса на президентских выборах. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 101 жителя Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2373 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 101, то есть 4,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Пропавший в Таллинне 40-летний мужчина найден мертвым

Полиция просила помочь в поисках пропавшего в Таллинне 40-летнего Яануса. Сегодня, спустя два дня с момента пропажи, в порту Ноблесснера в море было найдено его тело. Читать далее...

Путин не сделал Меркель прощального подарка

Немецкие СМИ активно комментируют визит федерального канцлера Германии в Россию, состоявшийся в пятницу, 20 августа. За 16 лет своего пребывания на посту канцлера Ангела Меркель много общалась с Путиным. Читать далее...

ФОТО 〉 Автомобиль выехал в кювет: полиция обнаружила только пьяного пассажира

В субботу, 21 августа, около 21.44 произошло ДТП на 96-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме, в деревне Супси в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа, где Volvo выехал в кювет. Когда приехала полиция, в машине был только очевидно пьяный пассажир. Читать далее...

Президент Кальюлайд едет на Украину с рабочим визитом

Президент Керсти Кальюлайд находится с сегодняшнего дня по вторник с рабочим визитом в Украине, где она примет участие в саммите Крымской платформы, праздновании 30-летия независимости Украины, а также встретится с государственными главами Украины и Молдовы и со своими коллегами из стран Балтии и Польши. Читать далее...

ГАЛЕРЕИ 〉 Владелица самого красивого дома: у нас есть своя формула успеха