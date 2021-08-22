Криста Фишер: в Эстонии вакцинированные люди во много раз реже заражаются

Прилагаемая диаграмма основана на данных по Эстонии. Данные о вакцинации взяты по состоянию на 15 июля. Данные о заражении с промежутка времени с 1 июля по 12 августа, написала член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер в социальных сетях.

Данные заражения в Эстонии. ФОТО: Krista Fischer

Переболевшими считаются те, кто получили положительный тест до 1 апреля 2021 года. В случае зараженных после 1 апреля положительный тест в июле не засчитывался за новое заражение, но таких людей было только двое.

В последнюю категорию внесены также те, кто после болезни все-таки получил две дозы вакцины.

«Хотя из этой диаграммы видно, что переболеть - лучшая защита от повторного заражения, вам не следует полагаться на это, поскольку болезнь по-прежнему связана со значительными рисками», - отметила Фишер.