Криста Фишер: в Эстонии вакцинированные люди во много раз реже заражаются
Данные о заражении в Эстонии показывают, что у тех, кто переболел или был вакцинирован, во много раз меньше шансов заразиться коронавирусом.
Данные о заражении в Эстонии показывают, что у тех, кто переболел или был вакцинирован, во много раз меньше шансов заразиться коронавирусом.
Прилагаемая диаграмма основана на данных по Эстонии. Данные о вакцинации взяты по состоянию на 15 июля. Данные о заражении с промежутка времени с 1 июля по 12 августа, написала член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер в социальных сетях.
Переболевшими считаются те, кто получили положительный тест до 1 апреля 2021 года. В случае зараженных после 1 апреля положительный тест в июле не засчитывался за новое заражение, но таких людей было только двое.
В последнюю категорию внесены также те, кто после болезни все-таки получил две дозы вакцины.
«Хотя из этой диаграммы видно, что переболеть - лучшая защита от повторного заражения, вам не следует полагаться на это, поскольку болезнь по-прежнему связана со значительными рисками», - отметила Фишер.
Она привела пример, что в среднем семь процентов из тех, кто переболел и повторно заразился, нуждаются в стационарном лечении. Смертность таких пациентов составляет 14 процентов, и многие из оставшихся в живых имеют постоянные проблемы со здоровьем. Кроме того, по мнению Фишер, не стоит забывать о так называемой затяжной форме ковида (long covid), страдать которой могут 10 процентов от всех инфицированных людей. «Так что вакцинация все равно рекомендована», - заключила она.