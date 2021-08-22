Коронавирус в Прибалтике: количество заболевших за сутки в Эстонии и Латвии сравнялось

Латвия

За минувшие сутки в Латвии выявлен 101 новый случай Covid-19, скончался один человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Умерший входил в возрастную группу от 60 до 69 лет.

76 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 25 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 84,4 до 85,8 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии сделано 7712 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,3%.

С начала пандемии в Латвии выявлено 141 045 случаев Covid-19, умерли 2569 человек с коронавирусом.

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 407 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончались 5 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

Умершие были из возрастных групп 50-59, 70-79, 80-89 и 90-99 лет.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 273,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 4,5%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 293 767 человек. От коронавируса в Литве скончались 4487 человек.

Эстония