Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

В воскресенье российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты, передает "Интерфакс".

В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.

Морской газопровод "Северный поток-2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда же разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.