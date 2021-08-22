Цены на электроэнергию в странах Балтии будут определять события в Германии и Великобритании

По словам Прохоровой, что подводное соединение NordLink между Германией и Норвегией, заказанное немецкими и норвежскими операторами систем передачи электроэнергии TenneT и Statnett, позволяет балтийскому региону получать более дешевую электроэнергию из стран Северной Европы, пишет Rus.TVNET.

Прохорова объясняет, что другие ведущие европейские страны, такие как Германия и Великобритания, также в настоящее время активно работают над построением межсетевой связи, в том числе со странами Северной Европы, с целью достижения более тесной интеграции рынка и, как следствие, выравнивания цен между регионами.

"Первое прямое межсетевое соединение между Норвегией и Германией - Nordlink - уже начало работу в этом году. За счет соединения норвежского и немецкого энергетических рынков будет достигнута безопасность поставок и стабильные цены на энергоносители при одновременном увеличении доли возобновляемых источников энергии", - говорит Прохорова.

Она отмечает, что в сентябре этого года планируется ввести в эксплуатацию самую протяженную в мире подводную магистраль - North Sea Link, которое свяжет Норвегию и Великобританию.

"И Германия, и Великобритания стремятся использовать в своих интересах огромные гидроэнергетические ресурсы Норвегии, чтобы помочь сбалансировать свою непостоянную ветровую энергию, в то время как Норвегия может импортировать дешевые излишки возобновляемой энергии для экономии воды на своих гидроэлектростанциях. Это означает, что цены на электроэнергию в Nord Pool в регионе, а также в странах Балтии будут определять события в Германии и Великобритании, что будет способствовать повышению конкурентоспособности и более равным ценам", - говорит старший аналитик Latvenergo по торговле.

Как сообщалось, в июле средняя цена на электроэнергию для латвийской системы биржи Nord Pool в июле составила 88,32 евро за мегаватт-час (МВтч), что в 2,8 раза больше, чем в июле прошлого года.