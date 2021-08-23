С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно из восьми европейских стран
С понедельника, 23 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из восьми стран Европы.
С понедельника, 23 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из восьми стран Европы.
С 23 августа в "зеленый" список европейских стран с показателем кумулятивной заболеваемости ниже 75 входят Латвия, Германия, Чехия, Румыния, Словакия, Венгрия, Польша и Ватикан.
При въезде из Нидерландов, Финляндии, Мальты, Италии, Норвегии, Болгарии, Люксембурга, Словении, Австрии, Швеции и Хорватии от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В этих странах, которые попадают в "желтую" категорию, показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.
В "красный" список стран с требованием самоизоляции (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения) на этой неделе входят Кипр, Великобритания, Франция, Испания, Ирландия, Монако, Исландия, Греция, Португалия, Андорра, Литва, Швейцария, Сан-Марино, Дания, Лихтенштейн и Бельгия.
Из третьих стран в Эстонию по-прежнему можно въехать без применения ограничений в том числе из Украины и Молдавии.
Ограничение свободы передвижения сроком на десять дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 75, то ограничения не применяются. При въезде из стран с показателем от 75 до 200 от требования самоизоляции освобождает предъявленная при въезде справка об отрицательном результате теста на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации. При въезде из стран с показателем выше 200 от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.