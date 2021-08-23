С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно из восьми европейских стран

При въезде из Нидерландов, Финляндии, Мальты, Италии, Норвегии, Болгарии, Люксембурга, Словении, Австрии, Швеции и Хорватии от требования самоизоляции можно освободиться, предъявив при въезде справку об отрицательном результате теста на COVID-19. В этих странах, которые попадают в "желтую" категорию, показатель заболеваемости составляет от 75 до 200 случаев.

Ограничение свободы передвижения сроком на десять дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 75, то ограничения не применяются. При въезде из стран с показателем от 75 до 200 от требования самоизоляции освобождает предъявленная при въезде справка об отрицательном результате теста на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации. При въезде из стран с показателем выше 200 от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны либо оставаться в самоизоляции 10 дней, либо сдать два отрицательных теста на коронавирус с промежутком не менее шести дней.