Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали пять человек
В воскресенье, 22 августа, в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В воскресенье, 22 августа, в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в волости Люганузе около 5.20 на третьем километре шоссе Сонда - Оанду. Автомобиль Mercedes Benz, которым управлял 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате аварии пострадал как сам водитель так и пассажиры - 17-летняя и 20-летняя девушки, а также 22-летний и 26-летний мужчины.
Пострадавших доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.