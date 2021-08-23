Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали пять человек

Инцидент имел место в волости Люганузе около 5.20 на третьем километре шоссе Сонда - Оанду. Автомобиль Mercedes Benz, которым управлял 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал как сам водитель так и пассажиры - 17-летняя и 20-летняя девушки, а также 22-летний и 26-летний мужчины.