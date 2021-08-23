Пн, 23.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали пять человек

Пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в дерево: пострадали пять человек

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В воскресенье, 22 августа, в Ида-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в волости Люганузе около 5.20 на третьем километре шоссе Сонда - Оанду. Автомобиль Mercedes Benz, которым управлял 22-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате аварии пострадал как сам водитель так и пассажиры - 17-летняя и 20-летняя девушки, а также 22-летний и 26-летний мужчины.

Пострадавших доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back