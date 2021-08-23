Леа Данильсон-Ярг: в Эстонии насчитывается до 3000 привитых и заразных носителей вируса

На прошлой неделе были опубликованы результаты исследования о распространении коронавируса, которые говорят о том, что «в Эстонии сейчас может быть носителем вируса каждый 200-й вакцинированный взрослый». Учитывая общее количество вакцинированных и проведя простой подсчет, можно сказать, что на данный момент в Эстонии перемещается примерно 3000 человек с коронапаспортом, которые могут заражать других, но несмотря на это они везде могут свободно пройти.