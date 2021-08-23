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  • Леа Данильсон-Ярг: в Эстонии насчитывается до 3000 привитых и заразных носителей вируса

Леа Данильсон-Ярг: в Эстонии насчитывается до 3000 привитых и заразных носителей вируса

Всеэстонский ночной певческий праздник "Свободная Эстония" перед Эстонским национальным музеем. ФОТО: Margus Ansu

На прошлой неделе были опубликованы результаты исследования о распространении коронавируса, которые говорят о том, что «в Эстонии сейчас может быть носителем вируса каждый 200-й вакцинированный взрослый». Учитывая общее количество вакцинированных и проведя простой подсчет, можно сказать, что на данный момент в Эстонии перемещается примерно 3000 человек с коронапаспортом, которые могут заражать других, но несмотря на это они везде могут свободно пройти.

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Учитывая результаты исследования, правительство ни в коем случае не должно говорить о коронапаспорте как документе, удостоверяющем коронабезопасность! Очевидно, среди нас сейчас ходят сотни заразных привитых людей, которые из-за неверной коммуникации правительства считают, что они не представляют опасности. Парадоксальным образом послушные люди с коронапаспортом могут быть даже более заразны, чем «непослушные» и не привитые люди, которые, приходя на общественное мероприятие, должны тестироваться.

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