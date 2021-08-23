В Эстонии прибавилось 319 зараженных, скончались двое

Среди новых заразившихся 242 человек (75,9) не прошли вакцинацию. У 77 заразившихся (24,1%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 128 человек. Из них 87 новых случая приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 47, в Вырумаа - 37, в Валгамаа - 24, в Пылвамаа - 16, в Вильяндимаа – 13, в Пярнумаа — 11, в Йыгевамаа — 9, на Сааремма и в Ида-Вирумаа — по 8 новых случаев заражения. В Раплама было выявлено 7, в Ляэне-Вирумаа — 4, в Ляэнемаа — 2 зараженных. На Хийумаа и в Ярвамаа новых случаев заражения выявлено не было. В случае пять положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

За сутки было открыто восемь новых случаев COVID-19. В стационарном лечении нуждаются 98 пациентов. 79 человек или 80,6% госпитализированных пациентов не вакцинированы (72 из которых нуждаются в госпитализации из-за симптоматического COVID).

По состоянию на сегодняшнее утро было вакцинировано в общей сложности 707 914 человек. Полностью курс вакцинации прошли 611 122 человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней повысилась до 294,36 случая на 100 000 человек.

За минувшие сутки в Эстонии скончались две пожилые женщины с коронавирусом. Одной из умерших было 78, второй - 87 лет. С начала пандемии в Эстонии скончались 1285 пациентов с коронавирусом.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).