Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и не мог три часа найти выход

В 00.15 в Центр тревоги позвонил взволнованный гражданин, который искал свой номер в отеле, но по ошибке оказался на крыше находящегося в центре Таллинна предприятия по размещению. Он три часа провел на крышу, но самостоятельно выбраться оттуда не смог.