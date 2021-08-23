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  • Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и не мог три часа найти выход

Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и не мог три часа найти выход

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

Сегодня, 23 августа, ночью спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

В 00.15 в Центр тревоги позвонил взволнованный гражданин, который искал свой номер в отеле, но по ошибке оказался на крыше находящегося в центре Таллинна предприятия по размещению. Он три часа провел на крышу, но самостоятельно выбраться оттуда не смог.

Прибывшие на место спасатели около 00.30 помогли ему спуститься с восьмого этажа и передали его полиции. Медпомощь ему не требовалась.

Заблудившийся гражданин пообещал, что больше никогда не полезет на крышу.

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