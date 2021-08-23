Инцидент в Таллинне: постоялец отеля забрел на крышу и не мог три часа найти выход
Сегодня, 23 августа, ночью спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.
Сегодня, 23 августа, ночью спасатели помогали постояльцу отеля выбраться с крыши, сообщает Пыхьяский спасательный центр.
В 00.15 в Центр тревоги позвонил взволнованный гражданин, который искал свой номер в отеле, но по ошибке оказался на крыше находящегося в центре Таллинна предприятия по размещению. Он три часа провел на крышу, но самостоятельно выбраться оттуда не смог.
Прибывшие на место спасатели около 00.30 помогли ему спуститься с восьмого этажа и передали его полиции. Медпомощь ему не требовалась.
Заблудившийся гражданин пообещал, что больше никогда не полезет на крышу.