Квартиры в Таллинне подорожали на 16 процентов
В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2328 евро, что на 16% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Земельный департамент, пишет Rus.ERR.
В июле квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2328 евро, что на 16% больше, чем в том же месяце прошлого года, сообщает Земельный департамент, пишет Rus.ERR.
В июле в Таллинне было проведено 758 сделок по продаже квартир, что почти на 13% больше, чем в июле 2020-го.
Продажа новых квартир составила почти 17% от всех сделок.
Средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 1849 евро, а в Пярну - 1612 евро. Среднегодовой рост цен составил 15% и 22% соответственно.
По данным Земельного департамента, в июле на рынке недвижимости было совершено около 4700 сделок купли-продажи. По сравнению с июлем прошлого года сделок было на 6% больше, а по сравнению с июнем этого года - на 8%.