Квартиры в Таллинне подорожали на 16 процентов

В июле в Таллинне было проведено 758 сделок по продаже квартир, что почти на 13% больше, чем в июле 2020-го.

Продажа новых квартир составила почти 17% от всех сделок.

Средняя цена квадратного метра квартиры в Тарту составила 1849 евро, а в Пярну - 1612 евро. Среднегодовой рост цен составил 15% и 22% соответственно.