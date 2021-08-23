С сентября из-за строительства у Балтийского вокзала значительно изменится движение поездов

«Основные работы будут проходить в районе Кийтсекюла, в ходе которых появится дополнительная главная дорога с вокзала в восточном направлении. Также обновится вся система управления движением на Балтийском вокзале. Главной целью этих работ является увеличение пропускной способности и безопасности на Балтийском вокзале, чтобы в будущем можно было ввести в график движения дополнительные поезда», - прокомментировал руководитель службы строительства «Эстонской железной дороги» Рихо Вяткин.

Работы начнутся в сентябре с закрытия на двух следующих друг за другом выходных (04.09 и 11.09) движения в восточном и юго-западном направлениях. Поэтому будет остановлено движение в восточном направлении на платформе Китсекюла, а в юго-западном - на станции Таллинн-Вяйке. График движения в западном направлении в эти выходные будет частично изменен.

С 13 сентября работы переместятся на Балтийский вокзал. Для данных работ прекращение движения поездов не требуется, но некоторые поезда временно будут отменены. С 18 сентября к железнодорожным работам добавятся работы по обновлению системы управления движения, что для обычных пассажиров принесет сокращение графиков движения во всех направлениях. Многие поезда не будут прибывать на Балтийский вокзал и отправляться с него, а скорость движения в местах проведения работ будет снижена. Мешающие движению поездов работы завершатся к декабрю.