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Министр образования: работа школ будет зависеть от уровня заражаемости, масштабных закрытий постараемся избежать
Пресс-конференция

Школьники. ФОТО: Syda Productions/ Shutterstock

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр образования и наук Лийна Керсна, председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт, председатель Союза работников образования Реэмо Волтри, председатель Совета ректоров Март Кальм, председатель Объединения школьных психологов Кармен Майкалу и председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз.

Лийна Керсна подчеркнула главное: правительство договорилось, что нужно приложить максимум усилий, для того чтобы в этом году школы не уходили на дистанционное обучение. Во всяком случае, не в масштабах страны. Исследования доказали, что многие ученики испытывают трудности с обучением вне класса, возникают образовательные пробелы, страдает душевное и физическое здоровье. 

Для этого разработана схема отправки в изоляцию больных и контактировавших с зараженными, выделены средства для улучшения системы вентиляции. В школах также будет продолжаться вакцинация, на которую родители должны дать разрешение.

Представители руководства школ и вузов сказали, что для педагогов важно восстановить прямой контакт с учащимися. Помочь в этом можно вакцинацией и разъяснительной работой. Но, как отметил представитель ректоров, нужно избежать нарушения законов и сегрегации невакцинированных. 

Школьные психологи будут активнее обращать внимание на душевное состояние детей и родителей, также будет проводиться работа, чтобы избежать притеснений по принципу привытых-непривитых. А представители внешкольного образования постараются сделать все, чтобы у детей была возможность для занятий в кружках и клубах.

Rus.Postimees вел прямую трансляцию. Подробности читайте ниже.

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