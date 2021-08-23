Министр образования: работа школ будет зависеть от уровня заражаемости, масштабных закрытий постараемся избежать

Лийна Керсна подчеркнула главное: правительство договорилось, что нужно приложить максимум усилий, для того чтобы в этом году школы не уходили на дистанционное обучение. Во всяком случае, не в масштабах страны. Исследования доказали, что многие ученики испытывают трудности с обучением вне класса, возникают образовательные пробелы, страдает душевное и физическое здоровье.

Для этого разработана схема отправки в изоляцию больных и контактировавших с зараженными, выделены средства для улучшения системы вентиляции. В школах также будет продолжаться вакцинация, на которую родители должны дать разрешение.

Представители руководства школ и вузов сказали, что для педагогов важно восстановить прямой контакт с учащимися. Помочь в этом можно вакцинацией и разъяснительной работой. Но, как отметил представитель ректоров, нужно избежать нарушения законов и сегрегации невакцинированных.

Школьные психологи будут активнее обращать внимание на душевное состояние детей и родителей, также будет проводиться работа, чтобы избежать притеснений по принципу привытых-непривитых. А представители внешкольного образования постараются сделать все, чтобы у детей была возможность для занятий в кружках и клубах.