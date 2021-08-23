Министр образования: работа школ будет зависеть от уровня заражаемости, масштабных закрытий постараемся избежать

Министр образования: работа школ будет зависеть от уровня заражаемости, масштабных закрытий постараемся избежатьПресс-конференция
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр образования и наук Лийна Керсна, председатель Объединения руководителей школ Урмо Уйболехт, председатель Союза работников образования Реэмо Волтри, председатель Совета ректоров Март Кальм, председатель Объединения школьных психологов Кармен Майкалу и председатель Эстонского союза молодежных объединений Трийн Рооз.