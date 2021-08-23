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  • На выходных в Нарве сгорело несколько грузовиков

На выходных в Нарве сгорело несколько грузовиков

Пожарные. Иллюстративное фото. ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

В ночь с субботы на воскресенье в Нарве произошел пожар, в ходе которого огнем были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, 22 августа в 01.50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла рядом с гаражами горят несколько грузовиков.

К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено пять грузовых машин. Возгорание удалось локализовать к 2.49. Пожар был полностью потушен к 4.15. В инциденте никто не пострадал.

Причины пожара установят в ходе следствия.

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