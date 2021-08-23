На выходных в Нарве сгорело несколько грузовиков
В ночь с субботы на воскресенье в Нарве произошел пожар, в ходе которого огнем были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей.
В ночь с субботы на воскресенье в Нарве произошел пожар, в ходе которого огнем были полностью уничтожены пять грузовых автомобилей.
Как сообщили в пресс-службе Спасательного департамента, 22 августа в 01.50 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве на улице Пуувилла рядом с гаражами горят несколько грузовиков.
К моменту прибытия пожарных огнем было охвачено пять грузовых машин. Возгорание удалось локализовать к 2.49. Пожар был полностью потушен к 4.15. В инциденте никто не пострадал.
Причины пожара установят в ходе следствия.